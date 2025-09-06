menu
Servicios públicos

EE. UU.: familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar restos de peruano que falleció en incendio

Rotafono de RPP | Los restos de Carlos Armando Aréstegui han sido trasladados a una morgue conocida como Médico Forense del Condado de Essex. Las causas del incendio aún siguen en investigación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Carlos Armando Arestegui Muñoz llegó hace siete años a Estados Unidos en busca del sueño americano.

Claudia Elisa Aréstegui Chahuayo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para repatriar los restos de su padre Carlos Armando Arestegui Muñoz, quien falleció el 5 de septiembre tras un incendio suscitado en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Una llamada alertó a Claudia Aréstegui, cuando su hermano le indicó que debía volver rápidamente a casa, debido a un incidente ocurrido. 

La mujer llegó hasta su vivienda, ubicada en Paterson, y vio su casa incendiada. Los bomberos le indicaron que habían llevado a su padre al Hospital St. Joseph’s University Medical Center. 

Ya en el establecimiento sanitario, fue avisada de que su padre había fallecido debido a las mortales heridas a raíz del siniestro.

La mujer pidió ayuda a la Cancillería para repatriar los restos de su padre a Perú, pues ella y su hermano de 25 años no cuentan con los suficientes medios para volver al país y menos para trasladar el cuerpo de su progenitor. 

Los restos de Carlos Armando Aréstegui han sido trasladados a una morgue conocida como Médico Forense del Condado de Essex.

Las causas del incendio aún siguen en investigación. 

En Perú, Claudia Aréstegui cuenta que los espera su madre y su hermana menor de 12 años para dar cristiana sepultura a su padre.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
EEUU pedido de ayuda cancillería Rotafono Lima incendio
