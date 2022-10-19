menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

El Agustino: albañil con grave lesión en la columna pide ayuda para seguir con terapia física

Rotafono de RPP | Damian Noa Choque, de 54 años, solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que pueda recibir su rehabilitación a fin de poder caminar.
| | Laura Urbina Saldaña
Damian Noa se cayó del cuarto piso de una vivienda cuando realizaba trabajos de construcción.

Damian Noa se cayó del cuarto piso de una vivienda cuando realizaba trabajos de construcción.

El albañil Damian Noa Choque, de 54 años, solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que pueda recibir la rehabilitación necesaria, a fin de recuperar su movilidad, luego de que fuera operado de la columna en el Hospital Hipólito Unanue, situado en el distrito limeño de El Agustino, tras caer desde un cuarto piso.

Damian Noa se accidentó el 9 de octubre del año pasado, cuando se desempeñaba como ayudante de construcción en una vivienda El Agustino. Los médicos le salvaron la vida, pero requiere ser derivado al Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos.

“Tuve una caída libre de un cuarto piso donde fracturé la columna y necesitaba una operación. En el hospital Hipólito Unanue me operaron hace casi un mes y me rehabilitaron solamente unos cuantos días y después me dijeron que ya estaba de alta”, relató.

Damian Noa tiene paralizado parte del cuerpo y no puede movilizarse por su cuenta, no tiene a nadie y del cuarto en el que vivía ha sido desalojado, por eso pide que le brinden terapia física para recuperarse, caminar y poder trabajar.

“Pediría de todo corazón que un centro de rehabilitación o el Ministerio de Salud me apoyen. Yo quisiera alguna terapia física para poder recuperar mi estabilidad”, exclamó.

Damian Noa es natural de una comunidad del distrito de Quiquijana, en la región Cusco. Es huérfano de padre y madre, no tiene hijos, pareja, hermanos ni familiares cercanos. Cualquier ayuda puede comunicarse al siguiente número telefónico 997 662 998.

Te recomendamos
Amazonas: buscan a profesor que cayó al río Comainas cuando iba a colegio

Amazonas: buscan a profesor que cayó al río Comainas cuando iba a colegio

 Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Albañil necesita terapias Hospital Hipólito Unanue Rotafono El Agustino
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

 Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

 Lima: madre logró que su bebé recién nacida con mal al corazón sea trasladada al INSN de San Borja

Lima: madre logró que su bebé recién nacida con mal al corazón sea trasladada al INSN de San Borja

 Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias

Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot