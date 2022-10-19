El Agustino: albañil con grave lesión en la columna pide ayuda para seguir con terapia física

El albañil Damian Noa Choque, de 54 años, solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que pueda recibir la rehabilitación necesaria, a fin de recuperar su movilidad, luego de que fuera operado de la columna en el Hospital Hipólito Unanue, situado en el distrito limeño de El Agustino, tras caer desde un cuarto piso.

Damian Noa se accidentó el 9 de octubre del año pasado, cuando se desempeñaba como ayudante de construcción en una vivienda El Agustino. Los médicos le salvaron la vida, pero requiere ser derivado al Instituto Nacional de Rehabilitación de Chorrillos.

“Tuve una caída libre de un cuarto piso donde fracturé la columna y necesitaba una operación. En el hospital Hipólito Unanue me operaron hace casi un mes y me rehabilitaron solamente unos cuantos días y después me dijeron que ya estaba de alta”, relató.

Damian Noa tiene paralizado parte del cuerpo y no puede movilizarse por su cuenta, no tiene a nadie y del cuarto en el que vivía ha sido desalojado, por eso pide que le brinden terapia física para recuperarse, caminar y poder trabajar.

“Pediría de todo corazón que un centro de rehabilitación o el Ministerio de Salud me apoyen. Yo quisiera alguna terapia física para poder recuperar mi estabilidad”, exclamó.

Damian Noa es natural de una comunidad del distrito de Quiquijana, en la región Cusco. Es huérfano de padre y madre, no tiene hijos, pareja, hermanos ni familiares cercanos. Cualquier ayuda puede comunicarse al siguiente número telefónico 997 662 998.