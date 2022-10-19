menu
El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

Rotafono de RPP | Oliver regresaba a su vivienda en el distrito limeño El Agustino en la madrugada luego de estar en el cumpleaños de su amiga, pero en el trayecto, unos perros comenzaron a rodearlo y el joven huyó.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que se le vio, vestía polo blanco, pantalón jean negro y zapatillas oscuras.

La última vez que se le vio, vestía polo blanco, pantalón jean negro y zapatillas oscuras.

Lisbeth Melgarejo Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder recuperar el cuerpo de su hermano, Oliver Melgarejo Rojas, quien desapareció el pasado sábado 28 de febrero tras caer el río Rímac.

Al promediar las 4.00 a. m., el joven regresaba a su vivienda luego de pasar un momento ameno en el cumpleaños de su amiga. Sin embargo, en el trayecto unos perros comenzaron a rodearlo y el joven huyó.

Según la alerta de desaparición, indica que el joven se encontraba caminando por el malecón de la Amistad, con referencia a cinco metros del puente Las Lomas, en el distrito limeño de El Agustino y estaba en aparente estado de ebriedad.

“El comandante de El Agustino me dijo que iban a traer los drones y no han traído. El técnico que es el encargado del operativo de rescate han venido y me dicen que ellos no tienen drones. Los dos me están peloteando y me dicen presenta tu documento a la fuerza aérea”, afirmó Lisbeth Melgarejo. 

Características del desaparecido

Oliver Melgarejo tiene 21 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que se le vio, vestía polo blanco, pantalón jean negro y zapatillas oscuras.

Lisbeth Melgarejo Rojas hace un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona con un equipo especializado y puedan ubicar y recuperar el cuerpo de su hermano. 

Encontraron el cuerpo del joven 

El capitán de navío de la Marina de Guerra, Almicar Velásquez, informó que pudieron ubicar el cuerpo del joven Oliver Melgarejo. 

Asimismo, señaló que esta labor fue compleja debido a que cuando una persona muere ahogada, esta tiende a hundirse y se hace más difícil la búsqueda. 

"Hoy hemos logrado ubicar el cuerpo, ya se ha coordinado con las autoridades para el levantamiento del cadáver y que le puedan dar esta cristina sepultura a este joven y lamentamos esta mala noticia que han tenido los familiares", afirmó el capitán de navío, Almicar Velásquez.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

