El Agustino: mujer con riesgo de perder sus pies necesita ser atendida con urgencia

Nelly Esperanza Mirabal Alarcón, una mujer de 53 años, diagnosticada con miasis en los pies, una enfermedad parasitaria de la piel causada por las larvas de mosca que afecta los tejidos, necesita urgente atención en un hospital de Lima.

Desde el distrito de El Agustino, Lucero Mirabal se comunicó con el Rotafono de RPP para clamar ayuda, ya que su hermana está postrada en su cama desde hace más de un año y está a punto de perder las extremidades inferiores.

Lucero contó que a inicios de este año acudió a varios establecimientos de salud, entre ellos, el Hospital Hipólito Unanue para buscar una atención digna, pero ha sido rechazada. Pocas veces ha sido atendida por el cirujano plástico y dermatólogo por el mal olor que emana de sus pies, según dijo al Rotafono.

Su pariente comentó que en el Hospital Hipólito Unanue no le han dado un diagnóstico a su hermana, quien, además, padece de un tumor en el útero y presenta una discapacidad mental. Añadió que le sacaron una biopsia a la herida y le dijeron que no tenía nada.

Pide ayuda al ministro de Salud

La señora Nelly requiere ser internada con urgencia para que continúe con su tratamiento a fin de no perder sus pies, por lo que Lucero pidió ayuda del ministro de Salud, César Vásquez.

“Desde a fines de octubre del 2023 vengo batallando en el Hospital Hipólito Unanue (Hospital Bravo Chico), le tienen asco. Se me está muriendo y no sé qué hacer. No quieren tomar el caso, quisiera que se la lleven para que le den un tratamiento. Ministro de Salud atienda a mi hermana, se me va a morir", expresó Lucero.

El año pasado y con gran esfuerzo logró llevarla a una clínica, donde le diagnosticaron miasis, úlceras tumorales con riesgo de sepsis y celulitis. Ahí le indicaron que debía internarse, pero no podía hacerlo porque le cobraban 30 mil soles.