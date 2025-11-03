El Agustino: vecinos de Villa Hermosa reportan desagües colapsados desde hace más de una semana

Ronald Marquez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace poco más de una semana hay varios buzones de desagües colapsados en la zona donde vive, en la urbanización Villa Hermosa, en el distrito limeño de El Agustino. El señor hace esta denuncia pública porque la situación es caótica y desesperante.

El ciudadano comentó que son unos 40 vecinos afectados por esta problemática y aseguró que han reclamado varias veces a Sedapal, pero no han obtenido respuesta alguna y tampoco se han acercado a solucionar el tema. También, han expresado su malestar en la municipalidad correspondiente, pero tampoco le han ayudado.

El vecino manifestó que hay cuatro buzones atorados que emanan olores nauseabundos, los cuales entran a las casas aledañas. Tanto es la pestilencia que las personas sufren dolores de cabeza a causa de ello. Los más perjudicados son los niños y adultos mayores, que son más propensos a contraer enfermedades debido a su edad.