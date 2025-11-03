menu
El Agustino: vecinos de Villa Hermosa reportan desagües colapsados desde hace más de una semana

Rotafono de RPP | Hay varios buzones atorados y abiertos lleno de insectos y roedores que se meten a las casas de esta urbanización de El Agustino y los vecinos piden acciones inmediatas de Sedapal.
| | Victor Pacheco
El vecino mostró videos de la situación que se vive en esta zona de El Agustino
El vecino mostró videos de la situación que se vive en esta zona de El Agustino | Fuente: Rotafono

Ronald Marquez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace poco más de una semana hay varios buzones de desagües colapsados en la zona donde vive, en la urbanización Villa Hermosa, en el distrito limeño de El Agustino. El señor hace esta denuncia pública porque la situación es caótica y desesperante.

El ciudadano comentó que son unos 40 vecinos afectados por esta problemática y aseguró que han reclamado varias veces a Sedapal, pero no han obtenido respuesta alguna y tampoco se han acercado a solucionar el tema. También, han expresado su malestar en la municipalidad correspondiente, pero tampoco le han ayudado.

El vecino manifestó que hay cuatro buzones atorados que emanan olores nauseabundos, los cuales entran a las casas aledañas. Tanto es la pestilencia que las personas sufren dolores de cabeza a causa de ello. Los más perjudicados son los niños y adultos mayores, que son más propensos a contraer enfermedades debido a su edad.

Los vecinos están hartos de esta situación y también reclamaron en la municipalidad
Los vecinos están hartos de esta situación y también reclamaron en la municipalidad | Fuente: Rotafono

Vecinos exigen cambio de todas las tuberías

Ronald Marquez señaló que las tuberías de esta zona son antiguas y ya están rotas; por ello, la tierra se está hundiendo y todo el sistema está en mal estado. La solución es que hagan una inspección general y que cambien todo, ya que la situación es insostenible.

El señor relató que hay distintos insectos y roedores que salen de estos desagües y se están metiendo a las casas, y pueden causar cualquier enfermedad. “La gente se puede accidentar porque está abierto el buzón y da miedo”, sostuvo el vecino de El Agustino.

Toda la zona está llena de tierra y con los buzones destapados, lo cual es perjudicial para los vecinos, y Sedapal no se ha acercado. Por dicha razón, exigen una explicación de aquella entidad y que mande una cuadrilla para que haga las reparaciones respectivas lo antes posible.

Los olores que salen de este buzón atorado son terribles
Los olores que salen de este buzón atorado son terribles | Fuente: Rotafono

Pronunciamiento de Sedapal

Sedapal envió un comunicado con respecto al caso e indicaron que apenas lo conocieron enviaron un equipo técnico a la zona. Este pudo saber que el atoro se originó debido al "vertimiento de escombros y materiales de construcción producidos por una contratista de la Municipalidad de El Agustino".

Además, se lee que mandaron maquinarias especializadas (hidrojets) para desatorar la red de alcantarillado; así como, labores de limpieza y desinfección en la vía pública. Asimismo, programaron la constatación policial para este martes 4 de noviembre, con el fin de "determinar responsabilidades conforme a la normativa vigente".

Por otor lado, advirtieron que la disposición indebida de materiales en la red de alcantarillado constituye una infracción y perjudica el adecuado funcionamiento de la infraestructura de saneamiento. Por último, piden disculpas a los vecinos perjudicados y reafirman su compromiso de seguir trabajando.

Comunicado de Sedapal sobre este caso

Comunicado de Sedapal sobre este caso | Fuente: Rotafono

El Agustino Sedapal
