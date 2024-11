El Callao: piden operación para niño con malformación de la pierna derecha

Sandra Rivasplata Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la operación de su hijo Santiago Murayari Rivasplata, de 3 años, diagnosticado con una malformación de la pierna derecha.

La señora Sandra contó que su hijo necesita una operación en la cadera y reconstrucción del pie y tobillo para poder caminar; sin embargo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, le dijeron que no cuentan con los materiales.

“Hasta el momento mi hijo no tiene ninguna intervención quirúrgica. La doctora me comentó que no había camas ni el material, es decir, los clavos para la cirugía, y que su caso no era urgente, que tenía que esperar”, comentó.

Detalló que durante tres años solo le han sacado placas y una tomografía, ya que la resonancia que le pidieron no la pudo sacar porque en dicho establecimiento de salud no la realizan, según precisó.

“Ya pasado un año de eso y nada yo me siento muy frustrada de no poder ayudar a mi niño para que pueda caminar y estudiar como los demás niños de su edad. Yo sé que él no va a caminar como los demás niños porque le falta un hueso y dos dedos en el pie derecho, pero solo quiero ver lo caminar ya sea a su manera”, expresó.

Sandra Rivasplata ha solicitado la referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja para que su pequeño reciba una atención especializada a fin de que pueda caminar sin dificultades.