Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

Luis Cárdenas Málaga, de 84 años, diagnosticado con arritmia cardíaca, denunció que el equipo de Medicina Nuclear del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, se encuentra inoperativo, por lo que no puede practicarse una prueba para evaluar si hay obstrucción de grasa en una artería de su corazón.

A través del Rotafono de RPP, el adulto mayor dijo que la prueba de perfusión miocárdica fue postergada debido a la inoperatividad del equipo, situación que le preocupa, ya que el personal de salud le informó que lo podrán arreglar dentro de tres meses.

Ante el retraso de varios meses en su atención, el señor Luis Cárdenas solicita ayuda urgente para resolver su situación de salud, ya que su avanzada edad incrementa el riesgo de complicaciones fatales.

"Me han postergado mi cita de medicina nuclear que estaba programada para el 12 de marzo. Me han dicho que de acá tres meses me van a hacer. Mi enfermedad es peligrosa, por favor, les pido que me ayuden a resolver mi problema”, expresó.

Don Luis Cárdenas padece arritmia cardíaca, hipertensión y diabetes, además de enfrentar una pérdida progresiva de la visión.