menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

Rotafono de RPP | Adulto mayor de Cercado de Lima pide ayuda para que le practiquen una prueba que evalúe el estado de una arteria de su corazón.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Luis Cárdenas padece arritmia cardíaca, hipertensión y diabetes.

Don Luis Cárdenas padece arritmia cardíaca, hipertensión y diabetes.

Luis Cárdenas Málaga, de 84 años, diagnosticado con arritmia cardíaca, denunció que el equipo de Medicina Nuclear del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, se encuentra inoperativo, por lo que no puede practicarse una prueba para evaluar si hay obstrucción de grasa en una artería de su corazón.

A través del Rotafono de RPP, el adulto mayor dijo que la prueba de perfusión miocárdica fue postergada debido a la inoperatividad del equipo, situación que le preocupa, ya que el personal de salud le informó que lo podrán arreglar dentro de tres meses.

Ante el retraso de varios meses en su atención, el señor Luis Cárdenas solicita ayuda urgente para resolver su situación de salud, ya que su avanzada edad incrementa el riesgo de complicaciones fatales.

"Me han postergado mi cita de medicina nuclear que estaba programada para el 12 de marzo. Me han dicho que de acá tres meses me van a hacer. Mi enfermedad es peligrosa, por favor, les pido que me ayuden a resolver mi problema”, expresó.

Don Luis Cárdenas padece arritmia cardíaca, hipertensión y diabetes, además de enfrentar una pérdida progresiva de la visión.


Te recomendamos
Cercado de Lima: madre de familia con cáncer al colon necesita donadores sangre

Cercado de Lima: madre de familia con cáncer al colon necesita donadores sangre

 Lurigancho Chosica: choque de camión contra vivienda y mototaxis deja varios heridos

Lurigancho Chosica: choque de camión contra vivienda y mototaxis deja varios heridos

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con arritmia Equipo inoperativo de Medician Nuclear Rotafono EsSalud Hospital Edgardo Rebagliati
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: piden urgente traslado de trabajadora de camal con carbunco a hospital de Lima

Ica: piden urgente traslado de trabajadora de camal con carbunco a hospital de Lima

 San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

 Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

 Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot