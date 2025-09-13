España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona

Eliana Benites se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita repatriar los restos de su hija Gia Zavaleta Benites, de 8 años, quien falleció el día de ayer en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona (España), y necesita regresar al Perú para darle el último adiós.



La madre estuvo en los últimos minutos de vida de su hija Gia, que partió luego de un año de lucha contra la leucemia. La niña fue diagnosticada con cáncer el 27 de septiembre del año pasado en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en Trujillo, región de La Libertad.

La menor recibía quimioterapias, pero el cáncer no cedía.



A fines de julio, a la menor le realizan un aspirado de médula y los médicos concluyen que la enfermedad estaba con mucha más fuerza en el cuerpo de Gia.

Ante esta situación, Eliana Benites decidió llevarla al Hospital Sant Joan de Déu, por la larga experiencia y especialidad del establecimiento sanitario en este tipo de casos, según cuenta la madre de familia.



En dicho nosocomio le iban a someter a un nuevo procedimiento; sin embargo, la menor tuvo que ser sometida a nuevas quimioterapias, pero el cuerpo de la menor no resistió.