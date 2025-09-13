menu
España: madre solicita al Consulado peruano apoyo para repatriar los restos de su hija fallecida por leucemia en Barcelona

Rotafono de RPP | Eliana Benites teme que cremen el cuerpo de la menor, por eso pide ayuda al Consulado peruano para repatriar los restos de su hija y así poder brindarle cristiana sepultura en Trujillo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
En dicho hospital le iban a someter a un nuevo procedimiento, sin embargo, la menor tuvo que realizarse nuevas quimioterapias.

En dicho hospital le iban a someter a un nuevo procedimiento, sin embargo, la menor tuvo que realizarse nuevas quimioterapias.

Eliana Benites se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita repatriar los restos de su hija Gia Zavaleta Benites, de 8 años, quien  falleció el día de ayer en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona (España), y necesita regresar al Perú para darle el último adiós.

La madre estuvo en los últimos minutos de vida de su hija Gia, que partió luego de un año de lucha contra la leucemia. La niña fue diagnosticada con cáncer el 27 de septiembre del año pasado en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, en Trujillo, región de La Libertad.

La menor recibía quimioterapias, pero el cáncer no cedía. 

A fines de julio, a la menor le realizan un aspirado de médula y los médicos concluyen que la enfermedad estaba con mucha más fuerza en el cuerpo de Gia.

Ante esta situación, Eliana Benites decidió llevarla al Hospital Sant Joan de Déu, por la larga experiencia y especialidad del establecimiento sanitario en este tipo de casos, según cuenta la madre de familia. 

En dicho nosocomio le iban a someter a un nuevo procedimiento; sin embargo, la menor tuvo que ser sometida a nuevas quimioterapias, pero el cuerpo de la menor no resistió.

La pequeña falleció el día de ayer, viernes, 12 de septiembre, y sus restos están en el Hospital Sant Joan de Déu.

Su madre se encuentra durmiendo en el hospital, ya que no tiene dónde quedarse ni suficiente dinero para trasladar los restos de la menor a Perú.

Eliana habló con la asistenta del hospital para solicitar ayuda y pedir al Consulado peruano en Barcelona que se solidarice con el traslado de la menor. Sin embargo, cuenta que le advirtieron que, para poder realizar el traslado, lo más probable es que deban cremar los restos de Gia.

“Por el momento no puedo hacer nada porque el consulado no atiende sábados ni domingos”, dijo Eliana.

Ella hace un llamado al consulado, ya que desea regresar con el cuerpo de su pequeña para que sus familiares puedan brindarle cristiana sepultura.

Sepa más:
Hospita Trujillo Leucemia caso social Rotafono
