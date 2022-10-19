EsSalud: adulta mayor con enfermedad cardíaca necesita urgente intervención en el Hospital Guillermo Almenara

Ybel Geana Villaorduña Salazar, de 73 años, natural de Huánuco, quien padece una enfermedad al corazón conocida como obstrucción coronaria, necesita con urgencia un procedimiento médico que permita recuperar su salud. A través del Rotafono de RPP, su hija Carmen Reyes solicitó que EsSalud le brinde una cama para que le practiquen un cateterismo en el Hospital Guillermo Almenara, situado en el distrito limeño de La Victoria

La señora Ybel Villaorduña fue referida el 18 de febrero del Hospital II de Huánuco al Hospital Guillermo Almenara; sin embargo, espera en casa de un familiar, en el distrito de La Perla, en el Callao, que se desocupe una cama para que puedan practicarle un cateterismo, un procedimiento para corregir la obstrucción de las arterias del corazón.

Carmen Reyes dijo que la situación de salud de su madre es crítica, quien espera desde el 26 de marzo una cama en el Hospital Almenara, pero hasta ahora el personal de salud no le ha llamado.

“Mi mamá tiene una obstrucción coronaria y es una paciente de riesgo y puede tener una muerte súbita, por lo que le han indicado que necesita hacerse un cateterismo con urgencia. El doctor nos explicó que teníamos que esperar la llamada para que nos den una cama”, sostuvo.

Ante esa situación, su familiar solicita que los funcionarios del Hospital Guillermo Almenara habiliten una cama, para que puedan practicar el procedimiento médico lo más pronto posible.

Los especialistas sostienen que la enfermedad de las arterias coronarias afecta a los principales vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón. Una obstrucción completa del flujo sanguíneo puede causar un ataque cardíaco.