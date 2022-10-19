EsSalud: adulto mayor pide ayuda para conseguir cita en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo

Adulto mayor pide ayuda para que las autoridades de Susalud atiendan su caso.
Guillermo Gálvez Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que necesita conseguir una cita en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, a fin de descartar la presencia de tumores en el colon debido a que tiene una prueba de positiva de presencia de sangre en las heces.
El hombre de 70 años pasó por una ecografía y prueba de Thevenon, un examen de laboratorio utilizado para detectar sangre oculta en las heces, que salió positiva; por lo que hace una semana atrás pasó por una primera consulta con Medicina Interna, en la que le recomendaron tratarse con el gastroenterólogo.
El adulto mayor advirtió, además, que ha tenido una recurrente pérdida de peso, por lo que necesita la atención de los especialistas.
“Desde el año pasado tuve dolores en el estómago. Fui una doctora particular, donde me dijo que tenía que hacerme una colonoscopia. Yo consideré hacerlo en el Seguro, pero ahí no avanzan”, afirmó Guillermo Gálvez.
Guillermo Gálvez hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que le puedan brindar una cita en la especialidad de Gastroenterología debido a que hace un año atrás se había pasado por un examen en un centro privado donde le encontraron pólipos, pero no pudo extraerlos porque el procedimiento estaba muy caro.
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