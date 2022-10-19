EsSalud: exdeportista de 66 años consiguió una cita en el Hospital III Suárez Angamos

Nora Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hermano, Ramón Valverde Acosta, de 66 años y conocido levantador de pesas, será atendido en el Hospital III Suárez Angamos de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

Ramón Valverde deberá acudir al Hospital III Suárez Angamos este martes 19 de mayo para atenderse en la especialidad de Hematología luego de Susalud y las autoridades de EsSalud evalúen el caso tras escuchar su pedido difundido a través del Rotafono de RPP.

“Por medio del Rotafono fui escuchada y estoy muy agradecida con ellos. La cita es para el 19 de mayo. Estoy muy agradecida, de corazón, muchas gracias por ser escuchada”, afirmó Nora Valverde.

¿Por qué era tan importante darle una cita a Ramón Valverde?

Desde el distrito de Surco, Nora contó que su hermano esperaba desde hace un año la programación de una operación de cadera, ya que no puede caminar y tiene dificultades para movilizarse con muletas.

La mujer también expresó su angustia ante la falta de reconocimiento y apoyo de las autoridades hacia su familiar, quien dedicó su vida al deporte y a la medicina deportiva.



