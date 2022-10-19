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EsSalud: falta de clavos quirúrgicos impide operar de la pierna a padre de familia

Rotafono de RPP |
| | Laura Urbina Saldaña
Nilo Hernández fue atropellado por el conductor de una motocicleta el 13 de marzo.

Nilo Hernández fue atropellado por el conductor de una motocicleta el 13 de marzo. | Fuente: Rotafono

Nilo Hernández Alva, de 36 años, requiere una segunda cirugía urgente a la pierna izquierda, luego de que sufriera un accidente de tránsito en marzo pasado en el distrito limeño de Lurín. Sin embargo, en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, no lo pueden operar porque no hay clavos de acero inoxidables quirúrgicos.  

Iván Domínguez se contactó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a los funcionarios de EsSalud para que se agilice la compra de insumos médicos esenciales para que su cuñado pueda recuperar la movilidad de su pierna, la cual sufrió fracturas graves en la tibia.  

Nilo Hernández fue atropellado por el conductor de una motocicleta el 13 de marzo y fue llevado al Hospital Rebagliati. Iván Domínguez comentó que la segunda operación se encuentra paralizada por la escasez de clavos quirúrgicos.  

“Él ha sido operado por primera vez y su segunda operación era programada para la siguiente semana después de la primera operación, pero los médicos nos dicen que el hospital no cuenta con materiales, o sea no hay clavos de acero inoxidable para poder hacer la operación”, explicó.

Los familiares expresaron su preocupación por las posibles secuelas físicas y la falta de rehabilitación adecuada. En el área Logística del Hospital Rebagliati informan que no hay stock y que el material está en camino, pero no dan una fecha de llegada.

“Los días pasan y no pueden intervenir la pierna de mi cuñado. Nuestra intranquilidad es que pueda cerrar el hueso, pero no de la manera correcta. Sobre todo, que no puede hacer ni terapias ni nada por el estilo. Estamos muy preocupados”, expresó.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Faltan clavos quirúrgicos Hospital Edgardo Rebagliati Rotafono Lurín
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