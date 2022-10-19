EsSalud: familiares piden ayuda para conseguir ampollas a joven con enfermedad autoinmune

Actualmente Nick Torres viene siendo suministrado con tramadol, un medicamento fuerte para el dolor.
Winny Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para conseguir ayuda para su hermano Nick Torres, de 27 años, quien está a la espera desde el año pasado de unas ampollas que sirven para tratar una enfermedad autoinmune. El paciente lucha contra esta enfermedad desde que cumplió 14 años de edad y actualmente está internado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, a la espera del medicamento.
Winny cuenta que su hermano fue diagnosticado desde el 2013 con la enfermedad de Crohn, una afección crónica que inflama todo el tracto digestivo, por lo que necesita que se le inyecte ampollas llamadas Ustekinumab de por vida, cada dos meses. Sin embargo, desde diciembre del 2025 que no las consigue.
“Siempre en cada aplicación que se le tiene que poner hay estos tipos de impases que el medicamento no lo tienen (...) Él ( Nick Torres) tuvo que venir este jueves a hospitalización en el Almenara por emergencia, ya que el dolor no aguanta”, afirmó Winny Torres.
Winny Torres hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan comprar las ampollas que necesita su hermano y demás pacientes que sufre de la misma enfermedad.
Ellos son naturales del distrito de Chaupimarca, región Pasco. Cada dos meses, el paciente viene al Hospital Guillermo Almenara para tratar su mal y recibir la medicación requerida.
Sin embargo, debido al incremento de dolores el pasado jueves 9 de abril, Nick fue internado de emergencia en el centro de salud, donde está a la espera de que el hospital pueda abastecerse de sus ampollas, según contó su hermana.
Actualmente, Nick Torres viene siendo suministrado con tramadol, un medicamento fuerte para el dolor, pero según la hermana, los síntomas no han cesado, por eso es importante que se agilicen las gestiones de requerimiento y compra de las ampollas.
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