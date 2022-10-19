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EsSalud: familiares reciben pastillas para adulta mayor después de dos meses de espera

Rotafono de RPP | Tras la difusión del caso, Patricia Samamé contó que hoy pudo recoger en las oficinas del Padomi de EsSalud, en Lima, las pastillas de Quetiapinay Sertralina que necesitaba su madre para tratar el Alzheimer que la aqueja.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Recordemos que Patricia contó que estas pastillas eran sumamente importantes debido a que ayudaban a su madre de 92 años a poder dormir.

Recordemos que Patricia contó que estas pastillas eran sumamente importantes debido a que ayudaban a su madre de 92 años a poder dormir.

Patricia Samamé Gayoso se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su madre Bertha Gayoso de Samamé, de 92 años, obtuvo sus pastillas para tratar el Alzheimer que padece. El Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud suministró los medicamentos después de dos meses de espera. 

Desde Cercado de Lima, Patricia contó que hoy 25 de mayo recibió por fin las pastillas de Quetiapina y Sertralina que necesitaba su madre para tratar el Alzheimer que la aqueja, luego que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP

La señora Patricia Samamé agradeció por la ayuda brindada, ya que tras la difusión de caso en RPP, las autoridades de salud pudieron atender su reclamo. Ella acudió hasta las oficinas de Padomi para recoger las pastillas. 

“Ya recibí las pastillas de mi mamá, después de dos meses, que es la Quetiapina y Sertralina. Gracias a Dios me han dado las treinta pastillas. Agradezco a RPP por la ayuda brindada”, expresó Patricia Samamé.

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Patricia contó que estaba muy preocupada por la salud de su madre debido a que esperaba las pastillas desde marzo y cada vez que las requerían le indicaban que estas, se encontraban agotadas.

Recordemos que Patricia dijo que estas pastillas eran sumamente importantes debido a que ayudaban a su madre de 92 años a poder dormir y tener una mejor calidad de vida. 

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