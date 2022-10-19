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EsSalud: joven con enfermedad autoinmune recibe ampolla en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Nick Torres necesitaba las ampollas de Ustekinumab para tratar la enfermedad de Crohn.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Nick, fue diagnosticado desde el 2013 con la enfermedad de Crohn, una afección crónica que inflama todo el tracto digestivo.

Nick, fue diagnosticado desde el 2013 con la enfermedad de Crohn, una afección crónica que inflama todo el tracto digestivo.

Winny Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer, ya que su hermano Nick Torres, de 27 años, diagnosticado con enfermedad de Crohn, recibió las ampollas que necesitaba en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

Winny contó que recibió una llamada de las autoridades del hospital para informarle que el medicamento había llegado al almacén. Durante la mañana del 17 de abril, su hermano recibió las ampollas de Ustekinumab necesarias para tratar su enfermedad.

“Con la noticia que ustedes difundieron, EsSalud se puso en contacto conmigo. Acaban de ingresar el medicamento al almacén y, según me confirma mi hermano, ya le acaban de colocar la ampolla. Muchas gracias, Rotafono de RPP”, afirmó.

¿Por qué era urgente?

Winny explicó días antes que su hermano fue diagnosticado en 2013 con la enfermedad de Crohn, una afección crónica que inflama el tracto digestivo. Por ello, necesita inyecciones de Ustekinumab cada dos meses de por vida. Sin embargo, desde diciembre de 2025 no conseguía el medicamento.

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