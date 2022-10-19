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Mujer con discapacidad física necesita ser atendida en el Hospital Grau para operarse de cálculos en la vesícula

Rotafono de RPP | Gloria Garcia Villegas está a la espera desde hace un mes que le acepten la referencia en el Hospital III Emergencia Grau, de EsSalud, ubicado en el Cercado de Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según Gloria, ya estaba en los exámenes post operatorios; sin embargo en el examen de electrocardiograma, arrojó que Gloria tenía una arritmia cardiaca y por eso la refirieron a otro hospital.

Según Gloria, ya estaba en los exámenes post operatorios; sin embargo en el examen de electrocardiograma, arrojó que Gloria tenía una arritmia cardiaca y por eso la refirieron a otro hospital.

Gloria Margot Garcia Villegas es una mujer de 40 años que sufre de poliomielitis, lo cual le obliga a trasladarse en una silla desde que era niña. Ella pide ayuda al Rotafono de RPP debido a que tiene cálculos en la vesícula y necesita que le acepten una referencia en el Hospital III Emergencia Grau, de EsSalud, ubicado en el Cercado de Lima, para realizarse un examen al corazón. 

La ciudadana se atendía inicialmente en el Policlínico Ramón Castilla e iba a pasar por una operación por cálculos en la vesícula. En ese sendido, explicó que ya estaba en los exámenes post operatorios, pero en la prueba de electrocardiograma arrojó que ella tenía una arritmia cardiaca, que es una clase de alteración del ritmo normal del corazón.

“Deben operarme de la vesícula, desde el 19 de marzo que me han dado la referencia para irme a Grau hasta ahorita ya es un mes que ha pasado y los exámenes que anteriormente he hecho para la operación, ya van a vencer”, sostuvo.

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Los especialistas del Policlínico Ramón Castilla decidieron mandar una referencia al Hospital III Emergencia Grau para que la señora de 40 años pueda hacerse un ecocardiograma, pero hasta el fecha actual no logra conseguir la cita. 

Gloria teme que sus exámenes, por su problema inicial, cálculos a la vesícula, lleguen a vencerse; por lo que, acude al Rotafono debido a que los dolores han vuelto con más intensidad. Por eso, hace un llamado a las autoridades de EsSalud y, de esta manera, pueda conseguir una cita en el nosocomio mencionado anteriormente.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

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