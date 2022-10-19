Mujer con discapacidad física necesita ser atendida en el Hospital Grau para operarse de cálculos en la vesícula

Gloria Margot Garcia Villegas es una mujer de 40 años que sufre de poliomielitis, lo cual le obliga a trasladarse en una silla desde que era niña. Ella pide ayuda al Rotafono de RPP debido a que tiene cálculos en la vesícula y necesita que le acepten una referencia en el Hospital III Emergencia Grau, de EsSalud, ubicado en el Cercado de Lima, para realizarse un examen al corazón.

La ciudadana se atendía inicialmente en el Policlínico Ramón Castilla e iba a pasar por una operación por cálculos en la vesícula. En ese sendido, explicó que ya estaba en los exámenes post operatorios, pero en la prueba de electrocardiograma arrojó que ella tenía una arritmia cardiaca, que es una clase de alteración del ritmo normal del corazón.

“Deben operarme de la vesícula, desde el 19 de marzo que me han dado la referencia para irme a Grau hasta ahorita ya es un mes que ha pasado y los exámenes que anteriormente he hecho para la operación, ya van a vencer”, sostuvo.