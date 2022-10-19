EsSalud: paciente con cáncer a la piel agresivo no puede acceder a radioterapias por equipo inoperativo

Ida la Rosa Ramos, de 74 años, diagnosticada con cáncer de piel agresivo, espera hace tres meses recibir su tratamiento de radioterapia en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito de Jesús María, debido a que el equipo se encuentra fuera de servicio.

A través del Rotafono de RPP, Angela la Rosa comentó que su hermana fue operada en enero de este año por desprendimiento de retina del ojo izquierdo en el Hospital Rebagliati, luego de que fuera referida desde un hospital de la región Áncash.

“El motivo por el cual no puede recibir el tratamiento es porque el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud tiene la máquina malograda y no pueden repararla porque tiene deudas con su proveedor que le da mantenimiento a la máquina”, explicó Angela.

Ida la Rosa dijo que, aunque su hermana ya fue intervenida quirúrgicamente en enero ahora requiere radioterapia urgente para frenar la metástasis en el cuello y parte de la glándula parótida.

Ante la crítica situación de salud de la paciente, su familia hace un llamado desesperado a las funcionarios de EsSalud para que se habilite el servicio lo más pronto posible.

“Mi hermana se operó gracias a los médicos profesionales y muy eficientes en el hospital Rebagliati, pero ella requiere el tratamiento de radioterapia lo más urgente, puesto que este cáncer es demasiado agresivo y ella ya está presentando síntomas de empeoramiento de su salud. Entonces, por favor, yo quisiera que escuchen esta necesidad, ella necesita la radioterapia urgente”, exclamó.

La señora Ida la Rosa Ramos tenía un lunar en el rostro, le hicieron la biopsia en diciembre pasado y salió positivo para melanoma y en enero la operaron, pero necesita sus terapias para luchar contra el cáncer.