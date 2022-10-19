EsSalud: paciente con cáncer a la próstata no puede continuar tratamiento por tomógrafo malogrado

Blanca Parra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su esposo Walter Galindo no puede continuar con su tratamiento contra el cáncer de próstata que padece debido a que el tomógrafo está malogrado en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María.



Blanca Parra cuenta que esposo ya terminó sus sesiones de quimioterapias y necesita continuar con sus radioterapias; sin embargo, le han solicitado realizarse una tomografía de simulación, pero no pueden hacerlo porque el equipo se encuentra inoperativo.

Personal del establecimiento de salud le ha informado al paciente que podrían practicarle la tomografía el 15 de octubre, por lo que debe esperar una llamada.

“Mi esposo Walter Galindo, que está recibiendo tratamiento oncológico por cáncer a la próstata, ha terminado con sus seis quimioterapias y para hoy ha sido programado para continuar con sus 36 radioterapias, pero lamentablemente está malogrado el tomógrafo”, afirmó Blanca Parra.