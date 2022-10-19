EsSalud: paciente con cáncer a la próstata no puede continuar tratamiento por tomógrafo malogrado

Blanca Parra hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindarle la cita a su esposo, pues teme que su salud empeore.
Blanca Parra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su esposo Walter Galindo no puede continuar con su tratamiento contra el cáncer de próstata que padece debido a que el tomógrafo está malogrado en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María.
Blanca Parra cuenta que esposo ya terminó sus sesiones de quimioterapias y necesita continuar con sus radioterapias; sin embargo, le han solicitado realizarse una tomografía de simulación, pero no pueden hacerlo porque el equipo se encuentra inoperativo.
Personal del establecimiento de salud le ha informado al paciente que podrían practicarle la tomografía el 15 de octubre, por lo que debe esperar una llamada.
“Mi esposo Walter Galindo, que está recibiendo tratamiento oncológico por cáncer a la próstata, ha terminado con sus seis quimioterapias y para hoy ha sido programado para continuar con sus 36 radioterapias, pero lamentablemente está malogrado el tomógrafo”, afirmó Blanca Parra.
Blanca cuenta que su esposo culminó su última quimioterapia el pasado martes 16 de marzo y ahora necesita seguir con su tratamiento de radioterapia.
Blanca Parra hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindarle la cita a su esposo Walter Galindo Bellido, quien no es el único que está en la espera y teme que la salud de él se complique.
"Estoy indignada, ¿cómo es posible que el tomógrafo esté malogrado? Hago un llamado para que EsSalud ponga en ejecución el mantenimiento del tomógrafo, todo el tiempo estamos así", expresó.
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