EsSalud: paciente reporta que cancelaron su operación de cataratas por falta de insumos en el Hospital Alcántara

Sin embargo, la tarde del 11 de mayo, Jorge recibió una llamada donde le indicaban que la operación se suspendía sin nuevo aviso debido a la falta de insumos.

“Tenía programada una cirugía de cataratas para el 12 de mayo, pero acabo de recibir una llamada del Hospital Alcántara de EsSalud informándome que la cirugía ha sido suspendida por falta de insumos y que no hay fecha de reprogramación”, afirmó Jorge.

Desde el distrito de La Molina, Jorge hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que se reprograme cuanto antes la operación, ya que casi no ve con el ojo izquierdo y se ha caído un par de veces.