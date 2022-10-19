EsSalud: paciente reporta que cancelaron su operación de cataratas por falta de insumos en el Hospital Alcántara

Jorge Enrique Cuentas Martínez hace un llamado a las autoridades para que puedan otorgarle cuanto antes una reprogramación para su operación.
Jorge Enrique Cuentas Martínez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que suspendieron su operación de cataratas en el ojo izquierdo, la cual estaba programada para hoy en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Molina, debido a la falta de insumos.
Jorge Cuentas fue diagnosticado con cataratas en ambos ojos en julio del 2024 y desde esa fecha hasta la actualidad ha pasado por una serie de exámenes y análisis para ver su avance. No obstante, el ojo más dañado ha sido el izquierdo, el cual necesita la operación de manera urgente.
En marzo de este año, el médico informó que se le tenía que programar una cirugía al hombre de 58 años y le envió a realizar exámenes prequirúrgicos debido a que le indicaron que este 12 de mayo sería operado.
Sin embargo, la tarde del 11 de mayo, Jorge recibió una llamada donde le indicaban que la operación se suspendía sin nuevo aviso debido a la falta de insumos.
“Tenía programada una cirugía de cataratas para el 12 de mayo, pero acabo de recibir una llamada del Hospital Alcántara de EsSalud informándome que la cirugía ha sido suspendida por falta de insumos y que no hay fecha de reprogramación”, afirmó Jorge.
Desde el distrito de La Molina, Jorge hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que se reprograme cuanto antes la operación, ya que casi no ve con el ojo izquierdo y se ha caído un par de veces.
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