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EsSalud: padre reporta falta de inmunoglobulina para menor con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Luis indica que no es la primera vez que se acaba la inmunoglobulina, por lo que teme que la salud de su hijo se complique.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis Torres hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que le puedan brindar no solo a su hijo sino a los pacientes afectados este medicamento.

Luis Torres hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que le puedan brindar no solo a su hijo sino a los pacientes afectados este medicamento. | Fuente: Composición / Andina

Luis Torres se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que no encuentra el medicamento de inmunoglobulina, complemento que es utilizado para reforzar el sistema inmunitario para su hijo de 17 años que padece de leucemia y es tratada en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado el distrito limeño de Jesús María. 

El padre de familia, quien reside en Chorrillos, señaló que hace una semana preguntó en farmacia por este medicamento y le dijeron que no había. La última vez que su hijo recibió medicación fue el pasado 7 de mayo. Al menor siempre le brindan la medicación para un mes, es decir, el adolescente tuvo la inmunoglobulina hasta el pasado 7 de junio por  lo que actualmente el menor actualmente no recibe el fármaco desde hace cuatro días.

Luis aseguró que no es la primera vez que se acaba la inmunoglobulina, por lo que teme que la salud de su hijo se complique, debido a que las defensas se le bajan y es más vulnerable a que un virus o bacteria lo ataquen. 

“Ese medicamento es escaso. A veces ni de manera particular puedes conseguir en algunas farmacias, y es carísimo. (Sin este medicamento) se les baja las defensas, queda desprotegido. Puede contagiarse de cualquier virus o enfermedad”, afirmó Luis Torres.

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Luis Torres hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que le puedan brindar no solo a su hijo sino a los pacientes afectados debido a la falta de inmunoglobulina.

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