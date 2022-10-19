EsSalud: reportan que paciente diabético con extirpación del páncreas no recibe insulina hace dos meses

Ruth del Carmen Blas Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su esposo José González Pérez, de 47 años, un paciente diabético de tipo dos, quien no recibe insulina hace dos meses en el Policlínico San Luis, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.



Según Carmen, la última vez que su esposo recibió la insulina fue el pasado 11 de febrero, luego de ello, cuando acudía al área de farmacia a reclamar el medicamento, se le informaba que estaba agotado.

José González necesita la insulina debido a que le extirparon el páncreas hace catorce años y desde allí es dependiente al medicamento.

“Él es operado al páncreas. Actualmente él no tiene el páncreas, por lo cual necesita la insulina para tener una salud estable, desde hace aproximadamente tres meses no venimos recibiendo la insulina en EsSalud”, afirmó Ruth.