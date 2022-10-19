menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Falta de ampollas impide que mujer con cáncer reciba su tercera sesión de quimioterapia en el INEN

Rotafono de RPP | Desde el distrito limeño de Surquillo, familiares de María Isabel Aranibar, de 72 años, solicitan ayuda al Ministerio de Salud para conseguir las inyecciones de fluorouracilo.
| | Laura Urbina Saldaña
La paciente padece cáncer de colon en etapa avanzada y necesita ampollas para continuar con sus quimioterapias en el INEN.

La paciente padece cáncer de colon en etapa avanzada y necesita ampollas para continuar con sus quimioterapias en el INEN. | Fuente: Rotafono

Desde el distrito limeño de Surquillo, Liliana Bardales se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a conseguir tres ampollas de fluorouracilo, un medicamento para el tratamiento oncológico de su madre María Isabel Aranibar Ponce, de 72 años.  

La paciente padece cáncer de colon en etapa avanzada y se atiende en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),  donde ha mostrado mejoría tras sesiones previas, pero hay desabastecimiento del medicamento fluorouracilo, lo que impide que la adulta mayor reciba su tercera quimioterapia programada para esta semana, según dijo Liliana.

“Mi mamá ha presentado una mejoría, ha respondido bien a las quimioterapias y debería de recibir su tercera quimio, pero no le están pudiendo hacer porque no hay un medicamento, el fluorouracilo, que es una solución inyectable”, afirmó.

Liliana Bardales comentó que su madre necesita colocarse siete ampollas, de las cuales ha podido adquirir cuatro dosis en farmacias particulares, pero advierte que la interrupción del tratamiento representa un grave riesgo para la salud de su mamá.

“Me faltan tres, me he ido a todos lados, estoy buscando por donde se pueda y realmente no consigo estas tres últimas ampollas que están faltando para que mi mamá pueda recibir su quimioterapia. El costo de cada ampolla es de 26 soles, normalmente, pero ayer lo hemos conseguido a 50”, comentó con angustia. 

Hija clama al Ministerio de Salud por medicamentos 

Ante esta crisis, hace un llamado al Ministerio de Salud para que se agilice la compra los medicamentos de manera inmediata para que los pacientes oncológicos sigan su tratamiento. Además, apeló a la solidaridad de la comunidad para que le puedan vender las dosis.

“Por favor, hago un pedido para quien pueda tener acceso a estos medicamentos que nos puedan facilitar y vender estas tres ampollas que nos faltan, que son necesarias. Sin esas no le pueden hacer la quimio a mi mamá. A ella ya debería de recibir esta semana su quimioterapia y realmente la discontinuidad del tratamiento es realmente perjudicial para ella”, exclamó.

Te recomendamos
Ayabaca: joven de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico

Ayabaca: joven de 28 años fallece tras derrumbe de casa por huaico

 Cercado de Lima: madre de familia con cáncer al colon necesita donadores sangre

Cercado de Lima: madre de familia con cáncer al colon necesita donadores sangre

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con cáncer No hay ampollas Rotafono INEN Surquillo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

Equipo inoperativo de Medicina Nuclear del Hospital Rebagliati afecta a paciente con arritmia

 Ica: piden urgente traslado de trabajadora de camal con carbunco a hospital de Lima

Ica: piden urgente traslado de trabajadora de camal con carbunco a hospital de Lima

 San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para retirar poste a punto de caer

 Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud

Cercado de Lima: descartan tumor y dan medicamento a paciente de EsSalud
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot