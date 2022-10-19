Falta de ampollas impide que mujer con cáncer reciba su tercera sesión de quimioterapia en el INEN

Desde el distrito limeño de Surquillo, Liliana Bardales se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a conseguir tres ampollas de fluorouracilo, un medicamento para el tratamiento oncológico de su madre María Isabel Aranibar Ponce, de 72 años.

La paciente padece cáncer de colon en etapa avanzada y se atiende en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde ha mostrado mejoría tras sesiones previas, pero hay desabastecimiento del medicamento fluorouracilo, lo que impide que la adulta mayor reciba su tercera quimioterapia programada para esta semana, según dijo Liliana.

“Mi mamá ha presentado una mejoría, ha respondido bien a las quimioterapias y debería de recibir su tercera quimio, pero no le están pudiendo hacer porque no hay un medicamento, el fluorouracilo, que es una solución inyectable”, afirmó.

Liliana Bardales comentó que su madre necesita colocarse siete ampollas, de las cuales ha podido adquirir cuatro dosis en farmacias particulares, pero advierte que la interrupción del tratamiento representa un grave riesgo para la salud de su mamá.

“Me faltan tres, me he ido a todos lados, estoy buscando por donde se pueda y realmente no consigo estas tres últimas ampollas que están faltando para que mi mamá pueda recibir su quimioterapia. El costo de cada ampolla es de 26 soles, normalmente, pero ayer lo hemos conseguido a 50”, comentó con angustia.