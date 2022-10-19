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Familia consiguió una resonancia magnética al cerebro para adulto mayor internado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Rotafono de RPP | Kelly contó que su padre fue diagnosticado con alzhéimer y seguirá un tratamiento.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Kelly contó que su padre fue trasladado hasta Cerema, un centro de diagnóstico por imagen, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Kelly contó que su padre fue trasladado hasta Cerema, un centro de diagnóstico por imagen, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Kelly Ricopa se comunicó con el Rotafono de RPP, para informar que su padre, Américo Ricopa (75), logró conseguir una resonancia magnética luego de estar internado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima.
Kelly contó que su padre fue trasladado hasta Cerema, un centro de diagnóstico por imagen, ubicado en el distrito limeño de San Borja, el pasado 11 de mayo, para que le puedan realizar la resonancia magnética con contraste en el cerebro.

“Agradecer primero a Dios, por tocar el corazón de todas las personas, especialmente a Rotafono, a todos los trabajadores que hicieron la ayuda de difundir mi caso, Gracias al Rotafono, Cerema me ubicó y me dio la ayuda”, afirmó Kelly. 

Kelly afirma que su padre está diagnosticado con alzhéimer y seguirá un tratamiento.

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¿Por qué era tan urgente brindarle la resonancia magnética al Américo?

Según Kelly, su padre había ingresado el pasado 28 de abril de emergencia al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, luego de tener episodios de violencia en los que intentó agredir a sus familiares.

Nadie supo el motivo de su conducta, pero -según los familiares- el hombre ya tenía un primer diagnóstico de demencia progresiva.

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