Familia pide ayuda para adulto mayor que necesita resonancia magnética al cerebro en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Kelly Ricopa se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para conseguir una resonancia magnética para su padre, Américo Ricopa (75), quien se encuentra internado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima.

Según Kelly, su padre ingresó el pasado 28 de abril de emergencia, luego de tener episodios de violencia en lo que intentó agredir a sus familiares. Nadie supo el motivo de su conducta, pero -según los familiares- el hombre ya tenía un primer diagnóstico de demencia progresiva.

Los especialistas necesitan esta resonancia, para saber qué sucede exactamente en el cerebro del adulto mayor, pues Kelly afirma que su padre ha desarrollado conductas muy agresivas en estos últimos días, pues intentó violentar físicamente a su madre y a su hija.

“Tengo a mi papá que está hospitalizado en Mogrovejo y necesita urgente una resonancia magnética con sedación porque él no está quieto y necesito urgente que me ayuden”, afirmó Kelly Ricopa.