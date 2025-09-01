Familia pide ayuda para conseguir cita en oftalmología para una adulta mayor en el Hospital Rebagliati

Luis de Los Héros se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Blanca Fabián Cangahuala de Los Héros, quien necesita una cita en oftalmología debido a que la están evaluando para una posible operación por cataratas en el Hospital Edgardo Rebagliati.



Desde junio del presente año que el señor Luis de Los Héros viene esperando la llamada de parte del Hospital Edgardo Rebagliati para que su madre pueda pasar por una cita en la especialidad de oftalmología.



“Ella la refirieron del (hospital) Alcántara al Rebagliati, ya que dijeron que no podían operarla porque era una operación compleja en diciembre. Volvimos a comenzar el 12 de marzo del 2025. Ya pasó por todas las pruebas. Ahora tenemos que ir al Oftalmólogo que le indico todas las pruebas que es el Oftalmólogo Pimentel Pantigoso Edgar”, afirmó Luis de Los Héros.

