Familia pide ayuda para conseguir cita en oftalmología para una adulta mayor en el Hospital Rebagliati

Luis de Los Héros se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Blanca Fabián Cangahuala de Los Héros, quien necesita una cita en oftalmología debido a que la están evaluando para una posible operación por cataratas en el Hospital Edgardo Rebagliati.
Desde junio del presente año que el señor Luis de Los Héros viene esperando la llamada de parte del Hospital Edgardo Rebagliati para que su madre pueda pasar por una cita en la especialidad de oftalmología.
“Ella la refirieron del (hospital) Alcántara al Rebagliati, ya que dijeron que no podían operarla porque era una operación compleja en diciembre. Volvimos a comenzar el 12 de marzo del 2025. Ya pasó por todas las pruebas. Ahora tenemos que ir al Oftalmólogo que le indico todas las pruebas que es el Oftalmólogo Pimentel Pantigoso Edgar”, afirmó Luis de Los Héros.
Luis indica que su madre ya ha pasado por exámenes como radiografías y ecografías, según indica el hijo de la paciente y ahora buscan que el oftalmólogo pueda analizar los resultados para enviar la siguiente orden.
Cabe resaltar que Blanca se atendía desde hace un año en el Hospital Alcántara, donde los especialistas le indicaron que la adulta mayor necesitaría una operación sin embargo, al ser de mayor complejidad, esta se debió hacer en el Hospital Edgardo Rebagliati.
Luis de Los Héros espera que las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati puedan atender el caso de su madre y asistirla cuanto antes debido a que la señora de 83 años presenta severas dificultades para movilizarse.
