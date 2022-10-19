Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

Katty Bustos se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su padre, Enrique Bustos, quien necesita con urgencia cuatro unidades de sangre del tipo A negativo. El adulto mayor requiere una operación debido a un traumatismo encefálico grave y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados de Emergencia (UCE) del Hospital Edgardo Rebagliati Martins.

El martes 13 de diciembre, cerca de la medianoche, el hombre sufrió una caída por las escaleras de su vivienda, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rebagliati. Tras someterse a diversos estudios, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encefálico grave.

Debido a la gravedad de su estado de salud, Enrique Bustos necesita ser operado cuanto antes y requiere cuatro unidades de sangre del tipo A negativo.

Su hija hizo un llamado a las autoridades del hospital para que faciliten la donación de sangre en el banco del centro médico. Las personas interesadas pueden comunicarse al número 993 341 377.

Familia descubre que el adulto mayor tiene tumores

Katty Bustos expresó su indignación luego de descubrir que su padre presenta dos tumores: uno en el riñón y otro en el pulmón, los cuales —según indicó— fueron detectados recién cuando fue ingresado por emergencia.

“Ha buscado y solicitado citas de urología, hematología, medicina general y medicina interna. A inicios de noviembre también asistió al área de Emergencias, donde le colocaron 2 unidades de sangre, le sacaron una tomografía con contraste en la que, según los médicos, no encontraron nada”, afirmó Katty.