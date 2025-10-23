Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

Al llevarlo al hospital, los médicos lo examinaron y le indicaron a la familia que su paciente presentaba 3 puntos de hemoglobina y necesitaba de urgencia donantes de sangre de tipo O negativo.
Karin Cerón se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda porque necesita conseguir donantes de sangre para su hermano Mario Eulogio Cerón Pecho, de 46 años, quien sufre de insuficiencia renal y anemia severa, en el Hospital María Auxiliadora del Minsa, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.
Desde el miércoles 22 de octubre, Mario Cerón fue ingresado por emergencia al Hospital María Auxiliadora. El hombre de 46 años presentaba síntomas como el desvanecimiento, fatiga y no podía ponerse de pie.
Al llevarlo al hospital, los médicos lo examinaron y le indicaron a la familia que su paciente presentaba 3 puntos de hemoglobina y necesitaba de urgencia tres unidades de sangre de tipo O negativo.
“Mi hermano está internado en el Hospital Maria Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Necesita sangre O negativo, tiene tres de hemoglobina y estoy desesperada (...) Estábamos buscando y no encontramos donantes”, afirmó Karin.
Karin indicó que no es la primera vez que su hermano sufre de anemia. Hace dos años presentó el mismo diagnóstico y lograron salir airosos del caso; sin embargo, ahora temen por la salud de su hermano.
Karin pide ayuda a la población para que puedan donar sangre para su hermano, quien requiere una transfusión para recuperar su salud.
Si usted posee sangre de tipo O negativo, puede acercarse al hospital y donar en el área de Banco de Sangre, o comunicarse al siguiente número telefónico 989 568 002.
