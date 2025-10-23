Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

No es la primera vez que sufre de anemia



Karin indicó que no es la primera vez que su hermano sufre de anemia. Hace dos años presentó el mismo diagnóstico y lograron salir airosos del caso; sin embargo, ahora temen por la salud de su hermano.



Karin pide ayuda a la población para que puedan donar sangre para su hermano, quien requiere una transfusión para recuperar su salud.

Si usted posee sangre de tipo O negativo, puede acercarse al hospital y donar en el área de Banco de Sangre, o comunicarse al siguiente número telefónico 989 568 002.

