menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para hombre con insuficiencia renal y anemia severa

Rotafono de RPP | Mario Cerón, de 46 años, necesita tres unidades de sangre O negativo. El paciente se encuentra internado en el Hospital María Auxiliadora del Minsa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Al llevarlo al hospital, los médicos lo examinaron y le indicaron a la familia que su paciente presentaba 3 puntos de hemoglobina y necesitaba de urgencia donantes de sangre de tipo O negativo.

Al llevarlo al hospital, los médicos lo examinaron y le indicaron a la familia que su paciente presentaba 3 puntos de hemoglobina y necesitaba de urgencia donantes de sangre de tipo O negativo.

Karin Cerón se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda porque necesita conseguir donantes de sangre para su hermano Mario Eulogio Cerón Pecho, de 46 años, quien sufre de insuficiencia renal y anemia severa, en el Hospital María Auxiliadora del Minsa, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Desde el miércoles 22 de octubre, Mario Cerón fue ingresado por emergencia al Hospital María Auxiliadora. El hombre de 46 años presentaba síntomas como el desvanecimiento, fatiga y no podía ponerse de pie. 

Al llevarlo al hospital, los médicos lo examinaron y le indicaron a la familia que su paciente presentaba 3 puntos de hemoglobina y necesitaba de urgencia tres unidades de sangre de tipo O negativo.

“Mi hermano está internado en el Hospital Maria Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Necesita sangre O negativo, tiene tres de hemoglobina y estoy desesperada (...) Estábamos buscando y no encontramos donantes”, afirmó Karin. 

Te recomendamos
Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo

Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo

 Breña: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que lleva desaparecido hace dos días

Breña: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que lleva desaparecido hace dos días

No es la primera vez que sufre de anemia

Karin indicó que no es la primera vez que su hermano sufre de anemia. Hace dos años presentó el mismo diagnóstico y lograron salir airosos del caso; sin embargo, ahora temen por la salud de su hermano. 

Karin pide ayuda a la población para que puedan donar sangre para su hermano, quien requiere una transfusión para recuperar su salud. 

Si usted posee sangre de tipo O negativo, puede acercarse al hospital y donar en el área de Banco de Sangre, o comunicarse al siguiente número telefónico 989 568 002. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
donantes de sangre paciente Rotafono Hospital María Auxiliadora
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

Chosica: adulto mayor de 81 años con cataratas consiguió cita para que le practiquen exámenes prequirúrgicos

 Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

Chosica: paciente con vejiga neuropática pide estudio para que le retiren sondas uretrales

 Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo

Lurín: comedor dejaría de atender a 70 personas en situación de pobreza tras anuncio de desalojo

 Chorrillos: reportan basura acumulada en distintas zonas del distrito desde hace más de tres días

Chorrillos: reportan basura acumulada en distintas zonas del distrito desde hace más de tres días
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot