Callao: familia pide ayuda para que paciente diabética consiga análisis en el Hospital Nacional Daniel Carrión

Jacky Gonzales se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Juana Barrientos de Gonzales, una paciente diabética de se trata con insulina y que necesita conseguir análisis en el Hospital Nacional Daniel Carrión debido a que tiene una gran herida en el pie derecho.



Jacky cuenta que la herida que Juana tiene comenzó como una ampolla, que luego cicatrizó, pero con el pasar de los días, comenzó a salir pus y despegar capas de piel.



“Comenzó con una ampolla yendo a la iglesia, luego secó esa herida pero se hizo una costra grande que vinimos a que la vieran. Tiene dos semanas desde la ampolla pero la herida quedó así fea hace dos días”, afirmó Jacky Gonzales.

