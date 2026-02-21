menu
Servicios públicos

Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | El adulto mayor, de 77 años, aún tiene pendiente el análisis de sangre y la consulta de cardiología.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El señor de 77 años tenía pendiente análisis de sangre, cardiología, sin embargo, hasta ahora no ha podido conseguir cita.

José Darwin Moncada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tío Teólfilo Norabuena Villanueva, quien necesita ser operado por cataratas avanzadas en el Hospital Rebagliati de EsSalud, ubicado en el distrito de Jesús María. Sin embargo, aún no se concreta la intervención debido a que no ha podido conseguir citas para los exámenes prequirúrgicos.

José Darwin contó que su tío fue atendido el 3 de febrero en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde la oftalmóloga le indicó que, a sus 73 años, debía ser operado de cataratas avanzadas, pero primero debía someterse a exámenes prequirúrgicos.

El adulto mayor, de 77 años, aún tiene pendiente el análisis de sangre y la consulta de cardiología. No obstante, hasta ahora no ha podido conseguir cita para ninguno de estos exámenes. José Darwin se siente preocupado porque los síntomas de Teófilo continúan empeorando.

"No nos llaman para las citas del laboratorio ni de cardiología, y las cataratas de Teófilo siguen avanzando. Por favor, les rogamos que nos ayuden para que Teófilo pueda hacerse los exámenes preoperatorios lo más pronto posible", afirmó José Darwin.

José Darwin hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que ayuden a su tío Teólfilo Norabuena Villanueva a obtener sus citas prequirúrgicas y así poder operarse de las cataratas.

Piden ayuda para que adulta mayor con catarata complicada y glaucoma pueda realizarse examen

 Áncash: pobladores piden a autoridades despejar carretera tras deslizamiento de rocas y tierra por fuertes lluvias

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Hospital Rebagliati EsSalud paciente Rotafono
Piden ayuda para que adulta mayor con catarata complicada y glaucoma pueda realizarse examen

 Áncash: pobladores piden a autoridades despejar carretera tras deslizamiento de rocas y tierra por fuertes lluvias

 Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita conseguir materiales para operación

 Piden ayuda para adulta mayor que necesita tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

