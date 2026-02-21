Familia pide ayuda para realizar exámenes a adulto mayor que necesita operación en el Hospital Rebagliati

El señor de 77 años tenía pendiente análisis de sangre, cardiología, sin embargo, hasta ahora no ha podido conseguir cita.
José Darwin Moncada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tío Teólfilo Norabuena Villanueva, quien necesita ser operado por cataratas avanzadas en el Hospital Rebagliati de EsSalud, ubicado en el distrito de Jesús María. Sin embargo, aún no se concreta la intervención debido a que no ha podido conseguir citas para los exámenes prequirúrgicos.
José Darwin contó que su tío fue atendido el 3 de febrero en el Hospital Edgardo Rebagliati, donde la oftalmóloga le indicó que, a sus 73 años, debía ser operado de cataratas avanzadas, pero primero debía someterse a exámenes prequirúrgicos.
El adulto mayor, de 77 años, aún tiene pendiente el análisis de sangre y la consulta de cardiología. No obstante, hasta ahora no ha podido conseguir cita para ninguno de estos exámenes. José Darwin se siente preocupado porque los síntomas de Teófilo continúan empeorando.
"No nos llaman para las citas del laboratorio ni de cardiología, y las cataratas de Teófilo siguen avanzando. Por favor, les rogamos que nos ayuden para que Teófilo pueda hacerse los exámenes preoperatorios lo más pronto posible", afirmó José Darwin.
José Darwin hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que ayuden a su tío Teólfilo Norabuena Villanueva a obtener sus citas prequirúrgicas y así poder operarse de las cataratas.
