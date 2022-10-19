Familia pide traslado de paciente con hemorragia cerebral para cirugía en hospital de Lima

Gladys Maribel Gutiérrez Mamani se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda por su hermano, Pedro Gutiérrez Coaquira, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Apurímac.

Según contó Gladys, su hermano sufrió una caída el pasado 2 de marzo y fue trasladado de emergencia al hospital regional, donde los especialistas diagnosticaron un traumatismo encefalocraneano grave y hemorragia interna.

Los médicos indicaron que Pedro necesita atención de un neurocirujano y, por ello, se realizó la referencia a un hospital de mayor complejidad. Sin embargo, hasta ahora ningún centro en Lima ha podido recibirlo.

“Nos dicen que no lo aceptan porque no tienen camas UCI postoperatorias. Ningún hospital quiere recibirlo, y a medida que pasa el tiempo, mi hermano podría empeorar. Es lo único que nos dicen; sentimos que no podemos hacer nada más”, relató Gladys.

Gladys Maribel Gutiérrez hizo un llamado urgente a las autoridades de salud en Lima, donde existen hospitales con especialidad en neurocirugía, para que puedan recibir a Pedro y darle la atención que requiere. En Abancay, los pobladores han brindado apoyo a la familia, que es originaria de Arequipa.