Piura: buscan cita en oncología para descartar cáncer de padre de familia en el Hospital de Lambayeque

Rotafono de RPP | Diana García teme que puedan vencer los resultados de los exámenes por los que su esposo pasó en noviembre del año pasado en el Hospital Regional de Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los exámenes por los que pasó José Eliaser con tomografías en la zona del tórax, pelvis y abdomen superior.

Los exámenes por los que pasó José Eliaser con tomografías en la zona del tórax, pelvis y abdomen superior. | Fuente: Hospital Regional Lambayeque

Desde la sierra de Morropón, en la región Piura, Diana García Montalván se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le den una cita a su esposo José Eliaser García Concha, de 33 años, quien necesita atenderse con urgencia en la especialidad de cirugía oncológica en el Hospital Regional Lambayeque, situado en la ciudad de Chiclayo, a fin de descartar cáncer en el muslo de la pierna derecha. 

Diana García busca una cita desde noviembre pasado para que el doctor evalúe sus resultados, le dé un diagnóstico y pueda iniciar un tratamiento definitivo. El último intento fue el 19 de febrero, donde Diana acudió al Hospital Regional de Lambayeque, pero no consiguió un cupo.  

A José Eliaser le practicaron tomografías en el tórax, la pelvis y abdomen superior, pero no pueden atenderlo porque no puede acceder a una consulta. El paciente teme que estos caduquen. 

Diana cuenta que ellos son naturales de Piura y que cada vez que tienen cita o exámenes deben viajar a Lambayeque y es un gasto adicional a la familia. 

“Hasta el momento no le brindan la debida atención. Estoy viaje y viaje de Piura a Chiclayo para sacar cita en la especialidad de cirugía oncológica, ya tiene todos sus análisis a la mano y ahora para sacar citas con el doctor me dicen que no hay citas”, afirmó Diana García. 

Según Diana, su esposo tenía un pequeño bulto en la pierna derecha desde los 15 años, pero que este fue aumentando de tamaño recién en el 2020. Desde allí realizan las consultas y procedimientos médicos necesarios para encontrar un diagnóstico. 

Diana García Montalván hace un llamado a las autoridades del Hospital Regional de Lambayeque para que le puedan brindar una cita en la especialidad de cirugía oncológica para que un especialista pueda evaluar cuanto antes.

