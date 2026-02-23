Piura: buscan cita en oncología para descartar cáncer de padre de familia en el Hospital de Lambayeque

Desde la sierra de Morropón, en la región Piura, Diana García Montalván se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le den una cita a su esposo José Eliaser García Concha, de 33 años, quien necesita atenderse con urgencia en la especialidad de cirugía oncológica en el Hospital Regional Lambayeque, situado en la ciudad de Chiclayo, a fin de descartar cáncer en el muslo de la pierna derecha.

Diana García busca una cita desde noviembre pasado para que el doctor evalúe sus resultados, le dé un diagnóstico y pueda iniciar un tratamiento definitivo. El último intento fue el 19 de febrero, donde Diana acudió al Hospital Regional de Lambayeque, pero no consiguió un cupo.

A José Eliaser le practicaron tomografías en el tórax, la pelvis y abdomen superior, pero no pueden atenderlo porque no puede acceder a una consulta. El paciente teme que estos caduquen.

Diana cuenta que ellos son naturales de Piura y que cada vez que tienen cita o exámenes deben viajar a Lambayeque y es un gasto adicional a la familia.



“Hasta el momento no le brindan la debida atención. Estoy viaje y viaje de Piura a Chiclayo para sacar cita en la especialidad de cirugía oncológica, ya tiene todos sus análisis a la mano y ahora para sacar citas con el doctor me dicen que no hay citas”, afirmó Diana García.

