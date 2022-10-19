Familiares piden ayuda para conseguir materiales para adulta mayor internada en UCI

Yuddy Cordova Príncipe se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su madre Príncipe Mosquera Selmira, quien tiene anemia y una hemorragia digestiva y necesita conseguir algunos medicamentos y materiales en el Hospital Barranca Cajatambo, del Ministerio de Salud, en Lima.

Yuddy Córdova afirmó que los médicos enviaron una solicitud de referencia el pasado 10 de marzo para el traslado de su madre a cualquier otro hospital de mayor complejidad en Lima. Los familiares estuvieron en espera de que algún centro médico pueda aceptarla, sin embargo, su salud se complicó y ahora los especialistas de salud le han indicado diversos medicamentos para poder estabilizarla porque su diagnóstico ha empeorado.