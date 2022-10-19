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Familiares piden ayuda para conseguir materiales para adulta mayor internada en UCI

Rotafono de RPP | Yuddy Córdova afirmó que los médicos enviaron una solicitud de referencia el pasado 10 de marzo, pero la salud de su madre se complicó y ahora necesitan estabilizarla.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yuddy hace un llamado a las autoridades del Seguro Integral de Salud (SIS) para que puedan intervenir en su caso.

Yuddy hace un llamado a las autoridades del Seguro Integral de Salud (SIS) para que puedan intervenir en su caso.

Yuddy Cordova Príncipe se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su madre  Príncipe Mosquera Selmira, quien tiene anemia y una hemorragia digestiva y necesita conseguir algunos medicamentos y materiales en el Hospital Barranca Cajatambo, del Ministerio de Salud, en Lima.

Yuddy Córdova afirmó que los médicos enviaron una solicitud de referencia el pasado 10 de marzo para el traslado de su madre a cualquier otro hospital de mayor complejidad en Lima. Los familiares estuvieron en espera de que algún centro médico pueda aceptarla, sin embargo, su salud se complicó y ahora los especialistas de salud le han indicado diversos medicamentos para poder estabilizarla porque su diagnóstico ha empeorado.

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La señora necesita medicamentos como ampollas de Vecuronio y Vasopresina, además de análisis. Por esta razón, Yuddy hace un llamado a las autoridades del Seguro Integral de Salud (SIS) para que puedan intervenir en su caso y brindarle cuanto antes las medicinas que necesita la paciente.

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