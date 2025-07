Familiares piden ayuda para operar a adulta mayor que se encuentra en el Hospital Negreiros por cálculos en la vesícula

Según Rosa, aquel día su madre entró sola a su cita de cardiología porque a ella como acompañante no la dejaron pasar. Al parecer tenía que seguir un proceso más pero la adulta mayor no habría entendido ello y nadie avisó a la acompañante sobre ello.



“La enfermera no me dijo que ella (su madre) tenía que volver a ingresar y a mi no me dejaron acompañarla para ayudarla”, finalizó.



Miriam asevera que se siente frustrada debido a que el proceso es bastante engorroso y su madre no está bien emocionalmente respecto a la operación. Asimismo, afirma que no siente el apoyo de las autoridades de salud.