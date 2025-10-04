Familiares piden ayuda para que paciente oncológica con un solo riñón sea operada en el Hospital Guillermo Almenara

Miriam Boulangger es una paciente oncológica y necesita una pieloplastia, el cual es una operación para corregir un estrechamiento en la unión ureteropélvica, el punto donde el uréter se conecta con la pelvis renal.
Patricia Saavedra Boulangger se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su madre, Miriam Boulangger Panta, quien se encuentra internada en el Hospital Guillermo Almenara y necesita ser operada de urgencia.
Miriam Boulangger es una paciente oncológica y necesita una pieloplastia, una operación para corregir un estrechamiento en la unión ureteropélvica, el punto donde el uréter se conecta con la pelvis renal, para mejorar el flujo de orina desde el riñón.
“Mi mamá es una paciente de 60 años con un solo riñón y, encima, somos de provincia. He suplicado para que le den prioridad a mi mamá, porque su caso es complejo y sufre el riesgo de perder el único riñón que le queda. Y no queremos aceptar el alta porque sabemos lo que hemos sufrido para que la puedan ingresar”, afirmó Patricia Saavedra.
Patricia indica que ellos llegaron desde Piura, debido a que su mamá se puso mal y en el Hospital Cayetano Heredia ya no la podían operar, según cuenta Patricia. Miriam fue operada de cáncer al riñón en diciembre del 2024.
“Incluso tengo aquí la respuesta de urología diciendo en primera instancia que su caso sería evaluado en junta médica luego dijeron que la programarían a operación, pero ahora responden que no cuentan con turno”, finalizó Patricia.
Patricia espera que las autoridades del Hospital Guillermo Almenara puedan ayudarla cuando antes a operar a su madre pues temen que su salud empeore. Asimismo, señala que a su mamá le quieren dar de alta y Patricia rechaza ello porque asevera que su madre no está bien de salud y aquí en Lima no tienen donde quedarse.
