Familiares piden ayuda para que paciente oncológica con un solo riñón sea operada en el Hospital Guillermo Almenara

Patricia Saavedra Boulangger se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su madre, Miriam Boulangger Panta, quien se encuentra internada en el Hospital Guillermo Almenara y necesita ser operada de urgencia.

Miriam Boulangger es una paciente oncológica y necesita una pieloplastia, una operación para corregir un estrechamiento en la unión ureteropélvica, el punto donde el uréter se conecta con la pelvis renal, para mejorar el flujo de orina desde el riñón.

“Mi mamá es una paciente de 60 años con un solo riñón y, encima, somos de provincia. He suplicado para que le den prioridad a mi mamá, porque su caso es complejo y sufre el riesgo de perder el único riñón que le queda. Y no queremos aceptar el alta porque sabemos lo que hemos sufrido para que la puedan ingresar”, afirmó Patricia Saavedra.