Hermana de peruano en Rusia pide auxilio para rescatar a familiar enviado a combatir en Ucrania

A través del Rotafono de RPP, una ciudadana solicitó ayuda a la Cancillería para rescatar a su hermano, natural de Lima, de 43 años, quien fue reclutado para supuestamente trabajar como seguridad en una base militar de Rusia, pero terminó siendo forzado a combatir contra Ucrania sin el entrenamiento adecuado.

El peruano, quien trabajaba como agente de seguridad en una mina de la ciudad de Tacna, fue captado ilegalmente por su reclutador para integrar una tropa rusa, la cual fue enviada a Donetsk, ciudad de Ucrania, según reportó su hermana.

“Mi hermano fue reclutado para trabajar como seguridad de bases en Rusia, más no para entrar en combate o participar de la guerra con Ucrania”, denunció.

La joven dijo que su hermano llegó el 6 de abril a territorio ruso, donde le obligaron a firmar un contrato redactado en el idioma de ese país.

“Él estaba muy asustado y quiso reclamar porque solo tenían dos días de entrenamiento; sin embargo, le obligaron a ir al campo de batalla. Un militar los amenazó y les dijo que firmaran a él y a varios peruanos más que estaban ahí. Todo estaba en ruso y no quisieron ponerle traductor. Todo fue un engaño”, contó.