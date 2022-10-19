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Hermana de peruano en Rusia pide auxilio para rescatar a familiar enviado a combatir en Ucrania

Rotafono de RPP | Joven clama ayuda urgente a la Cancillería tras perder contacto con su pariente desde el 20 de abril. El connacional que laboraba en una mina en Tacna fue reclutado ilegalmente para luchar en las fuerzas rusas, según denunció su familia.
| | Laura Urbina Saldaña
Familia de peruano denunció que no recibe alimentos y que le confiscaron su pasaporte y celular.

Familia de peruano denunció que no recibe alimentos y que le confiscaron su pasaporte y celular. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, una ciudadana solicitó ayuda a la Cancillería para rescatar a su hermano, natural de Lima, de 43 años, quien fue reclutado para supuestamente trabajar como seguridad en una base militar de Rusia, pero terminó siendo forzado a combatir contra Ucrania sin el entrenamiento adecuado.

El peruano, quien trabajaba como agente de seguridad en una mina de la ciudad de Tacna, fue captado ilegalmente por su reclutador para integrar una tropa rusa, la cual fue enviada a Donetsk, ciudad de Ucrania, según reportó su hermana.

“Mi hermano fue reclutado para trabajar como seguridad de bases en Rusia, más no para entrar en combate o participar de la guerra con Ucrania”, denunció.

La joven dijo que su hermano llegó el 6 de abril a territorio ruso, donde le obligaron a firmar un contrato redactado en el idioma de ese país.  

“Él estaba muy asustado y quiso reclamar porque solo tenían dos días de entrenamiento; sin embargo, le obligaron a ir al campo de batalla. Un militar los amenazó y les dijo que firmaran a él y a varios peruanos más que estaban ahí. Todo estaba en ruso y no quisieron ponerle traductor. Todo fue un engaño”, contó.


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Familiares piden ayuda a la Cancillería tras perder contacto 

La última vez que tuvo contacto con su hermano fue el 20 de abril. El peruano le reveló que no se encontraba bien y que tenía mucho miedo. Además, denunció que no recibe alimentos y que le confiscaron su pasaporte y celular.

“Él fue con un propósito de poder cuidar bases como seguridad, pero lo han engañado, así como a muchos otros jóvenes y adultos que han ido con esa disposición de trabajar, pero no de participar en una guerra, mucho menos de que los manden a primera fila”, fustigó.

La hermana pide el apoyo urgente del Gobierno para que se hagan las gestiones a fin de repatriar a su hermano, quien es padre de dos hijos.

“Nosotros pedimos de corazón que puedan ayudarnos, hay muchas familias desesperadas. Son muchos compatriotas que necesitan del apoyo del gobierno”, enfatizó. 

Comunicado de la Embajada de Rusia en el Perú

Tomando en cuenta la preocupación de las familias peruanas por el destino de sus familiares quienes firmaron un contrato para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia, la Embajada de Rusia en el Perú comunica lo siguiente. 

En nuestro país se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido.

La Embajada reafirma su disposición permanente a tomar todas las medidas necesarias para obtener, a la brevedad posible, información sobre la base de solicitudes formalmente presentadas. Todo lo anterior – de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos.

Las citadas solicitudes pueden ser presentadas en la Sección Consular de la Misión Diplomática dentro del horario de atención o por correo electrónico: lima@dks.ru o a través de la línea directa (01) 264-04-04. Las mismas deben incluir la información sobre la persona en mención (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente - detalles del contrato) y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico). 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Peruano en Rusia Guerra Ucrania - Rusia Rotafono Cancillería Tacna Lima
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