Servicios públicos

Hija pide ayuda para que su padre internado en UCI sea operado en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | Jessica Callata comenta que su padre tiene una fístula en la tráquea a raíz de una neumonía que tuvo, por lo que espera desde hace dos meses por esta operación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde junio del presente año, el señor de 71 años, está internado en el Hospital Rebagliati.

Desde junio del presente año, el señor de 71 años, está internado en el Hospital Rebagliati.

Jessica Callata Chipana se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para su padre, Severo Callata (71), quien necesita ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati, debido a que tiene una fístula ubicada en su tráquea. 

Desde junio del presente año, el señor está internado en el Hospital Rebagliati a raíz de una neumonía por influenza tipo A, la cual causó un daño grave a los pulmones. 

“En ese proceso sufrió de una fístula traqueoesofágica, que es una comunicación entre la tráquea y el esófago,  por lo cual no puede alimentarse y tiene alto riesgo que cualquier contenido gástrico pueda irse a los pulmones y generar infecciones muy graves”, afirmó Jessica. 

Jessica afirma que esa fístula debió ser reparada desde hace aproximadamente dos meses, pero aún no ha pasado por ese procedimiento y el diagnóstico del adulto mayor se ha complicado debido a que tiene una nueva neumonía. 

Jessica pide ayuda a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati, pues teme que su estado de salud empeore.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
neumonía Rebagliati Rotafono Lima paciente EsSalud
