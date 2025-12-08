Hija pide ayuda para que su padre internado en UCI sea operado en el Hospital Rebagliati

Jessica Callata Chipana se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para su padre, Severo Callata (71), quien necesita ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati, debido a que tiene una fístula ubicada en su tráquea.



Desde junio del presente año, el señor está internado en el Hospital Rebagliati a raíz de una neumonía por influenza tipo A, la cual causó un daño grave a los pulmones.



“En ese proceso sufrió de una fístula traqueoesofágica, que es una comunicación entre la tráquea y el esófago, por lo cual no puede alimentarse y tiene alto riesgo que cualquier contenido gástrico pueda irse a los pulmones y generar infecciones muy graves”, afirmó Jessica.

