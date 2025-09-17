Historia del Rotafono: “Ustedes me dieron una luz de esperanza, ahora tengo una sonrisa en mi rostro”

Benedicta Damiano expresó su emoción y felicidad luego de que su hija fuera operada de la columna hace siete meses en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima. La madre de familia contó que esto fue posible, después de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP hace un año.

Hoy en el aniversario 39 del Rotafono, un equipo RPP acudió hasta la vivienda de la madre de familia, en el distrito limeño de San Martín de Porres, para conocer cómo va la recuperación de su pequeña Luciana, de 12 años.

La adolescente sigue el camino de la recuperación, ya camina y ha danzado para el aniversario de su colegio, contó emocionada su madre.

“Mi pequeña está asistiendo al colegio, ha podido practicar su danza para el aniversario de su colegio, pero sigo empujando el coche porque falta una operación. Señores del Rotafono, a través de ustedes, nos pueden escuchar y ayudar, como en mi caso, que pude conseguir los materiales para la operación de mi Luciana”, manifestó con alegría.

Benedicta Damiano agradeció al Rotafono de RPP por ser el canal mediador que permitió que una luz de esperanza brillara para su hija, quien esperó la operación a la escoliosis durante dos años.

“Gracias a dios por haberme comunicado con ustedes, ahora tengo una sonrisa en mis labios, lágrimas de alegría, que dios los bendiga a todos ustedes. Acudí a ustedes, a través del WhatsApp, para solicitar ayuda para mi hija Luciana. Ustedes me dieron una luz de esperanza, ahora tengo una sonrisa en mi rostro, solo ruego a dios que cumplan muchos años más”, expresó emocionada.

Recordemos que la señora Benedicta se comunicó con el Rotafono de RPP en junio del año pasado para expresar su preocupación por el estado de salud de su hija, quien fue diagnosticada con escoliosis. La angustia reinaba en su hogar, ya que el hospital no contaba con el material médico para operarla.