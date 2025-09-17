menu
Servicios públicos

Historia del Rotafono: “Ustedes me dieron una luz de esperanza, ahora tengo una sonrisa en mi rostro”

Rotafono de RPP | Historia con final feliz. Benedicta Damiano expresó su alegría por la recuperación de su hija, de 12 años, quien fue operada de la columna, tras el llamado de ayuda que hiciera en nuestra plataforma.
| | Laura Urbina Saldaña
Benedicta Damiano expresó su emoción y felicidad luego de que su hija fuera operada de la columna hace siete meses en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud.
Benedicta Damiano expresó su emoción y felicidad luego de que su hija fuera operada de la columna hace siete meses en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud. | Fuente: Rotafono

Benedicta Damiano expresó su emoción y felicidad luego de que su hija fuera operada de la columna hace siete meses en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima. La madre de familia contó que esto fue posible, después de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP hace un año.

Hoy en el aniversario 39 del Rotafono, un equipo RPP acudió hasta la vivienda de la madre de familia, en el distrito limeño de San Martín de Porres, para conocer cómo va la recuperación de su pequeña Luciana, de 12 años.

La adolescente sigue el camino de la recuperación, ya camina y ha danzado para el aniversario de su colegio, contó emocionada su madre.

“Mi pequeña está asistiendo al colegio, ha podido practicar su danza para el aniversario de su colegio, pero sigo empujando el  coche porque falta una operación. Señores del Rotafono, a través de ustedes, nos pueden escuchar y ayudar, como en mi caso, que pude conseguir los materiales para la operación de mi Luciana”, manifestó con alegría.

Benedicta Damiano agradeció al Rotafono de RPP por ser el canal mediador que permitió que una luz de esperanza brillara para su hija, quien esperó la operación a la escoliosis durante dos años.

“Gracias a dios por haberme comunicado con ustedes, ahora tengo una sonrisa en mis labios, lágrimas de alegría, que dios los bendiga a todos ustedes. Acudí a ustedes, a través del WhatsApp, para solicitar ayuda para mi hija Luciana. Ustedes me dieron una luz de esperanza, ahora tengo una sonrisa en mi rostro, solo ruego a dios que cumplan muchos años más”, expresó emocionada.

Recordemos que la señora Benedicta se comunicó con el Rotafono de RPP en junio del año pasado para expresar su preocupación por el estado de salud de su hija, quien fue diagnosticada con escoliosis. La angustia reinaba en su hogar, ya que el hospital no contaba con el material médico para operarla. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Historia del Rotafono Rotafono Niña fue operada San Martín de Porres EsSalud Hospital Edgardo Rebagliati
