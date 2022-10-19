menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | El pasado 8 de enero, Miguel Galo sufrió una caída en inmediaciones de su vivienda y tiene fracturas en el segundo, tercero y cuarto metatarso, huesos pertenecientes al pie.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El tratamiento implicaría una operación y colocación de pernos.

El tratamiento implicaría una operación y colocación de pernos.

Señor cuenta detalles de su accidente tras la caída.

Señor cuenta detalles de su accidente tras la caída.

Miguel Galo García Paredes (62), hombre con una fractura en el pie izquierdo, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda, debido a que espera desde hace más de diez días ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud.

El pasado 8 de enero, Miguel Galo sufrió una caída en inmediaciones de su vivienda y, debido al intenso dolor, acudió por emergencia al citado nosocomio, ubicado en Jesús María.

Luego de exámenes, los doctores le indicaron a Miguel Galo que tiene una fractura en el pie, que implica el segundo, tercero y cuarto metatarso. El tratamiento, le dijeron, implicaría una operación y colocación de pernos.

Adicionalmente a ello, el señor pasó por diversos exámenes y le indicaron que debía dejar su número para que puedan contactarlo; pero -aseguró- hasta el momento esto no ocurre.

“Me sacaron electrocardiograma, análisis de sangre y una tomografía al pie y, bueno, el doctor me pidió mi celular y me dijo que en diez días me operaban. Ya pasó ese lapso, y hasta ahora no hay ninguna noticia”, afirmó Miguel Galo.

Te recomendamos
Jesús María: reportan desabastecimiento de medicina biológica para tratar el cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud

Jesús María: reportan desabastecimiento de medicina biológica para tratar el cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud

 El Agustino: piden ayuda para encontrar a hombre con discapacidad mental desparecido hace nueve días

El Agustino: piden ayuda para encontrar a hombre con discapacidad mental desparecido hace nueve días

Miguel Galo García espera que las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati se comuniquen con él y lo operen lo antes posible, ya que vive solo y tiene serias dificultades para transportarse.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
fracturas operación Edgardo Rebagliati EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

La Molina: vecinos preocupados por no contar con agua desde hace tres días

 Paciente oncológica reporta que tomógrafo del Hospital Guillermo Almenara está malogrado

Paciente oncológica reporta que tomógrafo del Hospital Guillermo Almenara está malogrado

 Jesús María: reportan desabastecimiento de medicina biológica para tratar el cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud

Jesús María: reportan desabastecimiento de medicina biológica para tratar el cáncer en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud

 Arequipa: denuncian desabastecimiento de pastillas para tratar el cáncer

Arequipa: denuncian desabastecimiento de pastillas para tratar el cáncer
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot