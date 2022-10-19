Hombre con fractura en el pie espera ser operado desde hace más de diez días en el Hospital Edgardo Rebagliati

Miguel Galo García Paredes (62), hombre con una fractura en el pie izquierdo, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda, debido a que espera desde hace más de diez días ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud.

El pasado 8 de enero, Miguel Galo sufrió una caída en inmediaciones de su vivienda y, debido al intenso dolor, acudió por emergencia al citado nosocomio, ubicado en Jesús María.

Luego de exámenes, los doctores le indicaron a Miguel Galo que tiene una fractura en el pie, que implica el segundo, tercero y cuarto metatarso. El tratamiento, le dijeron, implicaría una operación y colocación de pernos.

Adicionalmente a ello, el señor pasó por diversos exámenes y le indicaron que debía dejar su número para que puedan contactarlo; pero -aseguró- hasta el momento esto no ocurre.

“Me sacaron electrocardiograma, análisis de sangre y una tomografía al pie y, bueno, el doctor me pidió mi celular y me dijo que en diez días me operaban. Ya pasó ese lapso, y hasta ahora no hay ninguna noticia”, afirmó Miguel Galo.