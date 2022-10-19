Hombre de 59 años con artrosis severa pide ayuda para ser operado en el Hospital Arzobispo Loayza

Jesús Sanchez Chávez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de traumatología del Hospital Arzobispo Loayza, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, debido a que tiene artrosis avanzada en la cadera y necesita ser operado.

La última vez que Jesús acudió a una cita en el Hospital Loayza fue en noviembre del 2024, cuando le indicaron que era el número 47 en la lista de espera para que puedan brindarle una prótesis a la cadera y ser operado.

“Sufro de artrosis severa en la cadera derecha, tengo programada una operación a partir de noviembre del 2024 en el Hospital Loayza. Allí me transfirieron de acá, de San Juan de Lurigancho. (...) Me dicen que espere y espere”, afirmó Jesús.