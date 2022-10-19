Hombre de 59 años con artrosis severa pide ayuda para ser operado en el Hospital Arzobispo Loayza

Jesús aún no se ha realizado los exámenes prequirúrgicos y lo que desea ahora es que pueda ser operado.
Jesús Sanchez Chávez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de traumatología del Hospital Arzobispo Loayza, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, debido a que tiene artrosis avanzada en la cadera y necesita ser operado.
La última vez que Jesús acudió a una cita en el Hospital Loayza fue en noviembre del 2024, cuando le indicaron que era el número 47 en la lista de espera para que puedan brindarle una prótesis a la cadera y ser operado.
“Sufro de artrosis severa en la cadera derecha, tengo programada una operación a partir de noviembre del 2024 en el Hospital Loayza. Allí me transfirieron de acá, de San Juan de Lurigancho. (...) Me dicen que espere y espere”, afirmó Jesús.
Jesús inicialmente se atendía en el Hospital de San Juan de Lurigancho, donde los médicos le realizaron la referencia al Hospital Loayza, por necesitar la operación antes mencionada.
El hombre aún no se ha realizado los exámenes prequirúrgicos y lo que desea ahora es que pueda ser operado, debido a que tiene grandes dificultades para poder movilizarse, por eso hace un llamado a las autoridades del Hospital Arzobispo Loayza.
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