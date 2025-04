Callao: hombre de 66 años espera una operación en el Hospital Sabogal Sologuren desde hace dos años

Sin embargo, al señor nunca lo llamaron y para este 2025 consultó con los especialistas cómo iba el procedimiento de espera por la operación y ellos le indicaron que su operación se daría para mediados de enero del presente año.

“Me dijeron que estaba próxima mi operación, a mediados de enero, pasó el 15 de ese mes, pero no me llamaron. Luego me reprogramaron para el mes de febrero, pero tampoco me llamaron”, afirmó César.