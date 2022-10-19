Hombre que padece sinusitis crónica espera desde hace tres meses operación en el Hospital Alcides Carrión

El martes 13 de diciembre, a la media noche se cayó de las escaleras de su vivienda. Fue llevado rápidamente al Hospital Rebagliati por Emergencia donde luego de estudios indicaron que el señor tenía un traumatismo encefálico grave.
Omelio Gonzalez Acuña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una operación en el Hospital Alcides Carrión debido a que padece sinusitis crónica.
Desde hace tres meses Omelio espera por una operación en el Hospital Alcides Carrión debido a que él ya realizó sus exámenes prequirúrgicos y Omelio teme que los resultados puedan vencerse.
Omelio se atiende en la especialidad de otorrinolaringología y cuando averiguó sobre el proceso de espera para su operación, le indicaron que también habían muchas personas delante de él esperando turno.
El señor relató que le indicaron que la demora se debe a que una máquina que ayuda en la operación, se encontraba averiada, lo que le genera frustración ante el posible avance de su enfermedad.
“Acudo todas las semanas al hospital y justo hoy he ido nuevamente y he hablado con la persona que programa las operaciones y me dice que hay varios pacientes delante de mí y que la máquina está malograda”, afirmó Omelio.
Omelio hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo a él y a los pacientes en espera para su operación, puesto que el diagnóstico que presenta hace más complicado desarrollar sus actividades diarias.
