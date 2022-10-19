menu
Hombre que padece sinusitis crónica espera desde hace tres meses operación en el Hospital Alcides Carrión

Omelio ya realizó sus exámenes prequirúrgicos y ha quedado a la espera de una operación en el Hospital Alcides Carrión debido a que él
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Omelio Gonzalez Acuña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una operación en el Hospital Alcides Carrión debido a que padece  sinusitis crónica.

Desde hace tres meses Omelio espera por una operación en el Hospital Alcides Carrión debido a que él ya realizó sus exámenes prequirúrgicos y Omelio teme que los resultados puedan vencerse. 

Omelio se atiende en la especialidad de otorrinolaringología y cuando averiguó sobre el proceso de espera para su operación, le indicaron que también habían muchas personas delante de él esperando turno.

El señor relató que le indicaron que la demora se debe a que una máquina que ayuda en la operación, se encontraba averiada, lo que le genera frustración ante el posible avance de su enfermedad.

“Acudo todas las semanas al hospital y justo hoy he ido nuevamente y he hablado con la persona que programa las operaciones y me dice que hay varios pacientes delante de mí y que la máquina está malograda”, afirmó Omelio.

Omelio hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo a él y a los pacientes en espera para su operación, puesto que el diagnóstico que presenta hace más complicado desarrollar sus actividades diarias. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
operación Hospital Alcides Carrión SIS Rotafono Callao
