Hombre que padece sinusitis crónica espera desde hace tres meses operación en el Hospital Alcides Carrión

El señor relató que le indicaron que la demora se debe a que una máquina que ayuda en la operación, se encontraba averiada, lo que le genera frustración ante el posible avance de su enfermedad.



“Acudo todas las semanas al hospital y justo hoy he ido nuevamente y he hablado con la persona que programa las operaciones y me dice que hay varios pacientes delante de mí y que la máquina está malograda”, afirmó Omelio.



Omelio hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo a él y a los pacientes en espera para su operación, puesto que el diagnóstico que presenta hace más complicado desarrollar sus actividades diarias.

