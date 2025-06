Hospital Almenara: adulto de 62 años pide ayuda para conseguir una biopsia por sospecha de cáncer a la próstata

Exámenes arrojaron otros resultados

Para febrero de este año, los exámenes que miden el PSA del señor Luis Padilla arrojaron que sus niveles estaban en 8.8. La especialista le indicó que debía realizarse una biopsia eco prostática dirigida de manera urgente, pero lo derivaron al Hospital Guillermo Almenara porque necesitaban un hospital de mayor complejidad.

El pasado 3 de junio, el paciente tenía su primera atención en el hospital Almenara y pensó que la cita incluiría el examen de biopsia que le recomendaron en el Policlínico Ramón Castilla. El problema es que no era así, ya que le comentaron que podía buscar un adicional al día siguiente; es decir, el 4 de junio.

“Voy al Almenara ilusionado a hacerme el examen, pero no, era una cita médica para que me vea el urólogo del Almenara (...) el especialista me dice ‘ tome esta orden para que mañana venga temprano, que el doctor a ver si le da una cita adicional y le haga el examen de inmediato”, afirmó Luis Padilla.