Hospital Almenara: adulta de 70 años con cuatro aneurismas pide ayuda para que la operen

Filia Agustina Trujillano de Ponce se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de parte de las autoridades médicas debido a que desde hace más de un año espera que la operen por las cuatro aneurismas que tiene. Ella ha sido derivada a diferentes hospitales de la capital, pero pide la intervención en el hospital Almenara.

La ciudadana de 70 años se atendió primero en el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, pero al no darle una solución se hizo múltiples exámenes en establecimientos privados. Esas pruebas las llevó a este último nosocomio y la refirieron al Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren del Callao.

En este último hospital no la podían operar y la derivaron al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de La Victoria. Ahí se sometió a otros exámenes y le dijeron que necesitaba ser operada. Sin embargo, el problema es que hay varios pacientes esperando, pese a que su caso es riesgoso, y así está desde hace varios meses.