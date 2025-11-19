Hospital Almenara: adulta de 70 años con cuatro aneurismas pide ayuda para que la operen

La señora tuvo que hacerse resonancias en otro establecimiento por su cuenta | Fuente: Rotafono
Filia Agustina Trujillano de Ponce se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de parte de las autoridades médicas debido a que desde hace más de un año espera que la operen por las cuatro aneurismas que tiene. Ella ha sido derivada a diferentes hospitales de la capital, pero pide la intervención en el hospital Almenara.
La ciudadana de 70 años se atendió primero en el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, pero al no darle una solución se hizo múltiples exámenes en establecimientos privados. Esas pruebas las llevó a este último nosocomio y la refirieron al Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren del Callao.
En este último hospital no la podían operar y la derivaron al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de La Victoria. Ahí se sometió a otros exámenes y le dijeron que necesitaba ser operada. Sin embargo, el problema es que hay varios pacientes esperando, pese a que su caso es riesgoso, y así está desde hace varios meses.
La adulta mayor sufre de migraña, pero pensó que los dolores que sufrían eran diferentes. Por eso, fue al hospital Barton y ahí le dijeron que se trataba solo de dicha jaqueca. Como solo le daban medicamentos e inyecciones, decidió acudir al Hospital de Emergencias Grau y al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para tener otras opiniones.
En estos establecimientos le hicieron resonancia con contraste y resultó que tenía cuatro aneurismas, las cuales debían ser tratadas lo más rápido posible. El hospital Barton decidió mandarla al hospital Sabogal y ahí comprobaron que si tenía estos males, pero que no hacían operaciones al respecto.
Por dicha razón, la derivaron en el hospital Almenara y ahí le contaron que había una lista larga de espera, pues era la paciente número 580 y que debía esperar. Filia Trujillano indicó que su estado de salud es delicado y puede perder la vida si no se trata con el debido tiempo.
Cada quince días ha acudido al hospital para saber cuánto falta y actualmente está atrás de 103 pacientes. Esta situación le indigna bastante porque puede morir y los médicos no le dan ninguna solución, solo que debe continuar esperando sea cual sea su estado.
La mujer hace esta denuncia pública para que las autoridades del Almenara y de EsSalud revisen su caso y aceleren los trámites. Asimismo, pidió que debe haber un mejor trato y mejorar la atención porque hay centenares de pacientes en espera cuyos estados de salud depende mucho de ellos.
