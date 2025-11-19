menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Almenara: adulta de 70 años con cuatro aneurismas pide ayuda para que la operen

Rotafono de RPP | Filia Trujillano tuvo que hacerse resonancias en particulares porque los hospitales no identificaban qué enfermedad tenía y desde hace más de un año espera ser intervenida.
| | Victor Pacheco
La señora tuvo que hacerse resonancias en otro establecimiento por su cuenta

La señora tuvo que hacerse resonancias en otro establecimiento por su cuenta | Fuente: Rotafono

Filia Agustina Trujillano de Ponce se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de parte de las autoridades médicas debido a que desde hace más de un año espera que la operen por las cuatro aneurismas que tiene. Ella ha sido derivada a diferentes hospitales de la capital, pero pide la intervención en el hospital Almenara.

La ciudadana de 70 años se atendió primero en el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, pero al no darle una solución se hizo múltiples exámenes en establecimientos privados. Esas pruebas las llevó a este último nosocomio y la refirieron al Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren del Callao.

En este último hospital no la podían operar y la derivaron al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de La Victoria. Ahí se sometió a otros exámenes y le dijeron que necesitaba ser operada. Sin embargo, el problema es que hay varios pacientes esperando, pese a que su caso es riesgoso, y así está desde hace varios meses.

La anciana consultó en el Hospital Daniel Alcides Carrión si podían operarla pero el resultado fue negativo

La anciana consultó en el Hospital Daniel Alcides Carrión si podían operarla pero el resultado fue negativo | Fuente: Rotafono

Hospitales no identificaban sus aneurismas

La adulta mayor sufre de migraña, pero pensó que los dolores que sufrían eran diferentes. Por eso, fue al hospital Barton y ahí le dijeron que se trataba solo de dicha jaqueca. Como solo le daban medicamentos e inyecciones, decidió acudir al Hospital de Emergencias Grau y al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para tener otras opiniones.

En estos establecimientos le hicieron resonancia con contraste y resultó que tenía cuatro aneurismas, las cuales debían ser tratadas lo más rápido posible. El hospital Barton decidió mandarla al hospital Sabogal y ahí comprobaron que si tenía estos males, pero que no hacían operaciones al respecto.

Por dicha razón, la derivaron en el hospital Almenara y ahí le contaron que había una lista larga de espera, pues era la paciente número 580 y que debía esperar. Filia Trujillano indicó que su estado de salud es delicado y puede perder la vida si no se trata con el debido tiempo.

La señora pide apoyo para que la operen y comentó que hay cientos de pacientes esperando

La señora pide apoyo para que la operen y comentó que hay cientos de pacientes esperando | Fuente: Rotafono

Adulta mayor pide apoyo de EsSalud

Cada quince días ha acudido al hospital para saber cuánto falta y actualmente está atrás de 103 pacientes. Esta situación le indigna bastante porque puede morir y los médicos no le dan ninguna solución, solo que debe continuar esperando sea cual sea su estado.

La mujer hace esta denuncia pública para que las autoridades del Almenara y de EsSalud revisen su caso y aceleren los trámites. Asimismo, pidió que debe haber un mejor trato y mejorar la atención porque hay centenares de pacientes en espera cuyos estados de salud depende mucho de ellos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Aneurismas hospital almenara hospital barton hospital sabobal la victoria EsSalud rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín de Porres: paciente con TBC en los ganglios recibe tratamiento tras pedido de ayuda

San Martín de Porres: paciente con TBC en los ganglios recibe tratamiento tras pedido de ayuda

 Piden ayuda para hospitalizar en el INEN a paciente con leucemia de Tumbes

Piden ayuda para hospitalizar en el INEN a paciente con leucemia de Tumbes

 Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

 Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses

Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot