Hospital Almenara: madre de familia pide ayuda urgente para recibir tratamiento contra el cáncer de mama

Eva Mirabal Berrospi se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que padece de un cáncer de mamá HER 2 positivo, con metástasis en el hígado, y que ahora su tratamiento depende de un medicamento que se tiene que aprobar en junta médica en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen.



Desde comienzos del 2023, la madre de familia de 51 años fue diagnosticada con esa enfermedad a través de los programas de la asociación Liga Contra el Cáncer. La mujer intentó tratarse en el Hospital Almenara, pero no conseguía la referencia.



Eva Mirabal fue intervenida quirúrgicamente en una clínica particular y le recomendaron realizar radioterapias, pero no las hizo y, en su lugar, se sometió a quimioterapias. Sin embargo, ante los constantes dolores, insistió con los médicos para que le realizaran exámenes; sin embargo, cuenta la paciente, ellos le decían que los dolores eran parte de la cicatriz de su operación.