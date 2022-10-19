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Adulto intoxicado por metales pesados requiere traslado urgente al Hospital 2 de Mayo

Rotafono de RPP | El señor de 34 años sufrió un paro cardiorrespiratorio, tiene neumonía, está con un ventilador mecánico y necesita una cama UCI en el Hospital 2 de Mayo.
| | Victor Pacheco
El Hospital Casimiro Ulloa le ha pedido muchos medicamentos a la señora

El Hospital Casimiro Ulloa le ha pedido muchos medicamentos a la señora | Fuente: Rotafono

Aníbal David Ramos Macha es un paciente que está internado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en el distrito limeño de Miraflores y se encuentra en estado crítico de salud debido a que presenta intoxicación por metales pesados y requiere traslado urgente al Hospital Nacional 2 de Mayo, del Ministerio de Salud.

Su esposa Mia Gamboa Navas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente, ya que el señor ha sufrido un paro cardiorrespiratorio; además, tiene neumonía y, actualmente, está con un ventilador mecánico. Por dicha razón, necesita que un hospital de mayor complejidad acepte su referencia cuanto antes.

La ciudadana contó que la ambulancia llevó a su pareja al Hospital Casimiro Ulloa, pero ahí no lo pueden atender correctamente porque no cuentan con las herramientas o equipos necesarias. Asimismo, recalcó que en este nosocomio le han pedido bastantes medicamentos de alto costo y ella no tiene el dinero para comprarlo.

El paciente ya ha estado internado en el Hospital 2 de Mayo anteriormente

El paciente ya ha estado internado en el Hospital 2 de Mayo anteriormente | Fuente: Rotafono

Adulto necesita traslado urgente al Hospital 2 de Mayo

El señor Aníbal Ramos tiene una plasmaféresis; un procedimiento médico que elimina el plasma sanguíneo de las células sanguíneas y debe estar en una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Él contrajo en su cuerpo mercurio, zinc, plomo, amoniaco y nitrato de plata, según mencionó su esposa.

El Hospital Casimiro Ulloa mandó la solicitud de referencia al Hospital 2 de Mayo, pero fue rechazada, acusando que deben seguir un protocolo para llevárselo debido a su mal estado de salud. Asimismo, sostuvo que tampoco puede sacarlo por su cuenta por esa misma razón.

La pareja de Aníbal Ramos dijo que él trabaja en la minería informal y, por eso, estos metales han entrado a su cuerpo. Del mismo modo, exige que ambos hospitales hagan las gestiones respectivas para que sea trasladado lo más rápido posible, ya que su vida está en peligro y el tiempo es clave.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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