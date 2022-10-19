Adulto intoxicado por metales pesados requiere traslado urgente al Hospital 2 de Mayo

El Hospital Casimiro Ulloa le ha pedido muchos medicamentos a la señora | Fuente: Rotafono
Aníbal David Ramos Macha es un paciente que está internado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en el distrito limeño de Miraflores y se encuentra en estado crítico de salud debido a que presenta intoxicación por metales pesados y requiere traslado urgente al Hospital Nacional 2 de Mayo, del Ministerio de Salud.
Su esposa Mia Gamboa Navas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente, ya que el señor ha sufrido un paro cardiorrespiratorio; además, tiene neumonía y, actualmente, está con un ventilador mecánico. Por dicha razón, necesita que un hospital de mayor complejidad acepte su referencia cuanto antes.
La ciudadana contó que la ambulancia llevó a su pareja al Hospital Casimiro Ulloa, pero ahí no lo pueden atender correctamente porque no cuentan con las herramientas o equipos necesarias. Asimismo, recalcó que en este nosocomio le han pedido bastantes medicamentos de alto costo y ella no tiene el dinero para comprarlo.
El paciente ya ha estado internado en el Hospital 2 de Mayo anteriormente | Fuente: Rotafono
El señor Aníbal Ramos tiene una plasmaféresis; un procedimiento médico que elimina el plasma sanguíneo de las células sanguíneas y debe estar en una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Él contrajo en su cuerpo mercurio, zinc, plomo, amoniaco y nitrato de plata, según mencionó su esposa.
El Hospital Casimiro Ulloa mandó la solicitud de referencia al Hospital 2 de Mayo, pero fue rechazada, acusando que deben seguir un protocolo para llevárselo debido a su mal estado de salud. Asimismo, sostuvo que tampoco puede sacarlo por su cuenta por esa misma razón.
La pareja de Aníbal Ramos dijo que él trabaja en la minería informal y, por eso, estos metales han entrado a su cuerpo. Del mismo modo, exige que ambos hospitales hagan las gestiones respectivas para que sea trasladado lo más rápido posible, ya que su vida está en peligro y el tiempo es clave.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono