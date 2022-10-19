Adulto intoxicado por metales pesados requiere traslado urgente al Hospital 2 de Mayo

Aníbal David Ramos Macha es un paciente que está internado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, ubicado en el distrito limeño de Miraflores y se encuentra en estado crítico de salud debido a que presenta intoxicación por metales pesados y requiere traslado urgente al Hospital Nacional 2 de Mayo, del Ministerio de Salud.

Su esposa Mia Gamboa Navas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente, ya que el señor ha sufrido un paro cardiorrespiratorio; además, tiene neumonía y, actualmente, está con un ventilador mecánico. Por dicha razón, necesita que un hospital de mayor complejidad acepte su referencia cuanto antes.

La ciudadana contó que la ambulancia llevó a su pareja al Hospital Casimiro Ulloa, pero ahí no lo pueden atender correctamente porque no cuentan con las herramientas o equipos necesarias. Asimismo, recalcó que en este nosocomio le han pedido bastantes medicamentos de alto costo y ella no tiene el dinero para comprarlo.