menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Cayetano Heredia: familia pide que se inicien curaciones a paciente diabético con grave herida en el pie

Rotafono de RPP | El miércoles 14 de enero, Luis Puchoc indicó que un médico general que evaluó a su padre les aseguró que, en un plazo máximo de 72 horas, se comenzarían las curaciones; sin embargo, hasta el momento, dicho procedimiento no se ha concretado.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis hace un llamado a las autoridades porque siente que un doctor le deriva a otro especialista, pero ninguno de ellos le da un resultado eficaz.

Luis hace un llamado a las autoridades porque siente que un doctor le deriva a otro especialista, pero ninguno de ellos le da un resultado eficaz.

Luis Puchoc se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo en favor de su padre, Raúl Víctor Puchoc Flores, de 55 años, paciente diabético que presenta una grave herida en el pie y que, hasta la fecha, no recibe las curaciones necesarias en el Hospital Cayetano Heredia.

Según contó, el pasado 25 de diciembre de 2025 su padre pisó un clavo y fue llevado al Hospital Cayetano Heredia el 6 de enero, donde permanece internado a la espera de que se inicien las curaciones correspondientes.

Luis explicó que su padre ingresó al hospital debido a la presencia de pus en el pie, producto de la herida. Ante la urgencia del caso y el temor de que la infección avance y derive en una posible amputación, la familia se vio obligada a realizar algunos exámenes de manera particular, debido a que en el primer hospital les informaron que equipos médicos, como el ecógrafo, se encontraban malogrados.

En un inicio, los familiares explicaron que el paciente presentaba niveles muy elevados de glucosa, por lo que debían esperar a que estos se estabilizaran antes de iniciar las curaciones.

No obstante, el miércoles 14 de enero, Luis Puchoc indicó que un médico general que evaluó al paciente les aseguró que, en un plazo máximo de 72 horas, se comenzarían las curaciones y que no existía riesgo de amputación.

No obstante, hasta el cierre de este informe, esto no se ha dado y piden que este proceso se acelere debido a que el pie del señor ha empezado a ponerse de color negro. 

Cabe resaltar que después del reporte del informe médico general, les informaron que un traumatólogo iba a enviar la orden de curación pero cuando la familia fue a hablar con el último especialista, este especialista indicó que no lo tenía registrado al paciente en su sistema.

Asimismo, tras el informe del médico general, se les indicó que un traumatólogo emitiría la orden para iniciar las curaciones. No obstante, cuando la familia se acercó a dicho especialista, este señaló que el paciente no figuraba registrado en su sistema.

“Se echan la culpa"

Además, un médico general ordenó la realización de nuevos exámenes, entre ellos una prueba de VIH, los cuales aún no se han practicado.

Luis Puchoc hace un llamado a las autoridades de salud, ya que, según afirma, existe una falta de coordinación entre los médicos tratantes. Señala que su padre es derivado de un especialista a otro sin que se concrete una atención efectiva para su recuperación.

“Se echan la culpa entre el médico general y el traumatólogo. El doctor en los informes diarios nos dicen que ya depende del traumatólogo, que él ya envió los exámenes y que tiene que curarlo”, manifestó.

Te recomendamos
Carabayllo: familiares buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras salir de su casa

Carabayllo: familiares buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras salir de su casa

 Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hernia curación San Martín de Porres Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

 Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

 Hombre que padece sinusitis crónica espera desde hace tres meses operación en el Hospital Alcides Carrión

Hombre que padece sinusitis crónica espera desde hace tres meses operación en el Hospital Alcides Carrión

 Buena noticia: paciente con cáncer a la piel accederá a tomografía para tratar su enfermedad

Buena noticia: paciente con cáncer a la piel accederá a tomografía para tratar su enfermedad
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot