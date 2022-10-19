Hospital Cayetano Heredia: familia pide que se inicien curaciones a paciente diabético con grave herida en el pie

Luis Puchoc se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo en favor de su padre, Raúl Víctor Puchoc Flores, de 55 años, paciente diabético que presenta una grave herida en el pie y que, hasta la fecha, no recibe las curaciones necesarias en el Hospital Cayetano Heredia.

Según contó, el pasado 25 de diciembre de 2025 su padre pisó un clavo y fue llevado al Hospital Cayetano Heredia el 6 de enero, donde permanece internado a la espera de que se inicien las curaciones correspondientes.

Luis explicó que su padre ingresó al hospital debido a la presencia de pus en el pie, producto de la herida. Ante la urgencia del caso y el temor de que la infección avance y derive en una posible amputación, la familia se vio obligada a realizar algunos exámenes de manera particular, debido a que en el primer hospital les informaron que equipos médicos, como el ecógrafo, se encontraban malogrados.

En un inicio, los familiares explicaron que el paciente presentaba niveles muy elevados de glucosa, por lo que debían esperar a que estos se estabilizaran antes de iniciar las curaciones.

No obstante, el miércoles 14 de enero, Luis Puchoc indicó que un médico general que evaluó al paciente les aseguró que, en un plazo máximo de 72 horas, se comenzarían las curaciones y que no existía riesgo de amputación.

No obstante, hasta el cierre de este informe, esto no se ha dado y piden que este proceso se acelere debido a que el pie del señor ha empezado a ponerse de color negro.



Cabe resaltar que después del reporte del informe médico general, les informaron que un traumatólogo iba a enviar la orden de curación pero cuando la familia fue a hablar con el último especialista, este especialista indicó que no lo tenía registrado al paciente en su sistema.

“Se echan la culpa"

Además, un médico general ordenó la realización de nuevos exámenes, entre ellos una prueba de VIH, los cuales aún no se han practicado.

Luis Puchoc hace un llamado a las autoridades de salud, ya que, según afirma, existe una falta de coordinación entre los médicos tratantes. Señala que su padre es derivado de un especialista a otro sin que se concrete una atención efectiva para su recuperación.

“Se echan la culpa entre el médico general y el traumatólogo. El doctor en los informes diarios nos dicen que ya depende del traumatólogo, que él ya envió los exámenes y que tiene que curarlo”, manifestó.