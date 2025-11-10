menu
Reportan que el endoscopio del Hospital Cayetano Heredia está malogrado desde hace dos semanas

Rotafono de RPP | Una adulta mayor de 85 años con sangrado estomacal está esperando a que le hagan una endoscopia desde hace dos días en el Hospital Cayetano Heredia.
| | Victor Pacheco
Esta receta se la dieron a la señora Julia Vilela en el Hospital Cayetano Heredia

Esta receta se la dieron a la señora Julia Vilela en el Hospital Cayetano Heredia | Fuente: Rotafono

Celina Lopez Arias se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer el caso de su suegra, Julia Vilela Vasquez, quien se encuentra internada desde hace dos días en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, situado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Ella necesita que le hagan una endoscopia lo antes posible para continuar su tratamiento.

La señora de 85 años acudió a dicho nosocomio debido a que tuvo un infarto cerebral y sangrado estomacal. En un principio, ingresó al área de emergencias y luego pasó a hospitalización. Sin embargo, no puede seguir el procedimiento respectivo si no le practican esta endoscopia.

Ese es el endoscopio para digestivo alta que no funciona en este hospital

Ese es el endoscopio para digestivo alta que no funciona en este hospital | Fuente: Andina

Endoscopio del hospital está malogrado

Este procedimiento médico se debe al sangrado estomacal que tiene, pero el problema es que el aparato con que se realiza se encuentra malogrado. Actualmente, está en el área de cuidados intermedios a la espera de que arreglen el endoscopio para digestivo alta, pues no le han dado otra solución.

La nuera de la paciente indicó que una opción es transferirla al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ya que los médicos del Hospital Cayetano Heredia les dijeron que solamente tienes que esperar. El estado de salud de la señora Vilela es delicada y es urgente que la atiendan correctamente.

“Le han pedido que le hagan una endoscopía y resulta que acá en emergencia no hay endoscopía, está malogrado esa máquina. Por favor, necesito que me ayuden”, señaló Celina Lopez. Por dicha razón, hizo esta solicitud de apoyo a las autoridades de salud correspondientes. 

Este es el Hospital Nacional Cayetano Heredia que se ubica en San Martín de Porres

Este es el Hospital Nacional Cayetano Heredia que se ubica en San Martín de Porres | Fuente: Facebook

Familia pide una solución rápida a autoridades

Del mismo modo, manifestó que los doctores de dicho hospital le dieron una receta, la cual consiste en una ampolla para el sangrado. El problema es que esta es solo un paleativo y no sirve de mucho, ya que lo correcto es hacerle la endoscopia para saber cuál es el diagnóstico y le puedan dar un tratamiento.

La familia se encuentra muy preocupada porque no saben cuanto tiempo tienen que esperar a que arreglen la máquina. También, destacaron que hay varios pacientes en la lista de espera con distintas enfermedades que necesitan hacerse esta endoscopia; por eso, hacen esta denuncia pública.

Comunicado del Hospital Cayetano Heredia

Comunicado del Hospital Cayetano Heredia | Fuente: Rotafono

Pronunciamiento de Hospital Cayetano Heredia

El Hospital Cayetano Heredia compartió un comunicado en el cual se pronuncia sobre la denuncia realizada a través del Rotafono de RPP. En el documento se informa que los equipos de gastroscopia están inoperativos debido a la "enorme demanda de pacientes" que requieren estos procedimientos y, por ello, "se encuentran en mantenimiento correctivo". 

Asimismo, indican que este martes volverán a funcionar y estarán a disponibilidad para que el nosocomio haga las pruebas respectivas. Por otro lado, la señora recibió la llamada de personal del hospital y le dijeron que este martes iban a dialogar con el hijo de la paciente para hacer las programaciones respectivas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

