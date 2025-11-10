Reportan que el endoscopio del Hospital Cayetano Heredia está malogrado desde hace dos semanas

Endoscopio del hospital está malogrado

Este procedimiento médico se debe al sangrado estomacal que tiene, pero el problema es que el aparato con que se realiza se encuentra malogrado. Actualmente, está en el área de cuidados intermedios a la espera de que arreglen el endoscopio para digestivo alta, pues no le han dado otra solución.

La nuera de la paciente indicó que una opción es transferirla al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, ya que los médicos del Hospital Cayetano Heredia les dijeron que solamente tienes que esperar. El estado de salud de la señora Vilela es delicada y es urgente que la atiendan correctamente.

“Le han pedido que le hagan una endoscopía y resulta que acá en emergencia no hay endoscopía, está malogrado esa máquina. Por favor, necesito que me ayuden”, señaló Celina Lopez. Por dicha razón, hizo esta solicitud de apoyo a las autoridades de salud correspondientes.