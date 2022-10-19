Hospital de Emergencia Villa El Salvador: madre pide que le retiren placa de titanio que tiene desde hace cinco años

Antonella Catalina Arévalo Huidobro, de 31 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para reiterar su pedido al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador del Ministerio de Salud, a fin de que le retiren la placa y los clavos de titanio que tiene en la pierna izquierda desde hace cinco años, luego de sufrir un accidente.

La madre de familia, quien vive en Lurín, se encuentra internada en dicho hospital desde hace tres días debido a una infección en la pierna izquierda, a causa de una placa de titanio.

“Me hacen todos los exámenes y me dicen que parte de la infección se ha extendido a gran parte del hueso, por lo que ahora me tienen que hacer una limpieza y retirarme la placa de titanio que tengo hace cinco años. Existe la posibilidad de que tengan que cortar parte del hueso infectado”, afirmó Antonella.

La mujer reiteró que el principal problema sería la falta de material para realizar la operación, ya que el hospital no contaría con los insumos necesarios. Según indicó, los especialistas requieren un destornillador y fijadores para concretar la intervención.

¿Por qué tiene esos clavos la madre de familia?

Antonella contó que en 2021 sufrió un accidente de tránsito, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo, lo que le provocó una fractura de fémur.

Tras ser atendida inicialmente en un policlínico privado, el médico le recomendó retirar los clavos, pero la paciente señaló que no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar el procedimiento.