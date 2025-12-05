Hospital Grau: pacientes con insuficiencia pancreática piden apoyo para conseguir medicamentos y reactivos para exámenes

La hija de la paciente indicó que hay varias personas en la lista de espera | Fuente: Rotafono/EsSalud
Estela Cotrina Arévalo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que el EsSalud Hospital de Emergencias Grau, ubicado en el Cercado de Lima no cuenta con un medicamento esencial para los pacientes con insuficiencia pancreática y tampoco con reactivos para los exámenes de laboratorio.
Su madre Julia Arevalo Lombardi es una paciente con esta enfermedad y necesita estas enzimas pancreáticas que forman parte del tratamiento y sirven para que pueda asimilar los alimentos. En el caso de los reactivos, los viene esperando desde quincena de julio y siguen sin haber en el hospital Grau.
La señora de 78 años vive en Pueblo Libre y ha ido en varias ocasiones al hospital para consultar por los reactivos, pero la respuesta ha sido negativa. Su hija también acudió ahí y ha hecho los reclamos respectivos porque ninguna autoridad de aquel nosocomio le dio solución alguna.
Las páncreas de estos pacientes no funcionan y dependen exclusivamente de este medicamento para que su salud esté estable. Su mamá no es la única persona que urge tener esta medicina llamada pancreatina, la cual actúa también para contrarrestar los dolores abdominales.
Sobre los reactivos, el hospital Grau los solicitó el pasado 15 de julio y a la fecha de hoy, 5 de diciembre siguen sin haber. El médico le dio otra cita para el 15 de diciembre y todavía no cuenta estas sustancias químicas que sirve para observar el estado del páncreas y si está formándose un cáncer o no.
Estos exámenes de laboratorio no podrán realizarse si no les dan esos reactivos y tampoco podrán continuar su tratamiento, ya que son muchos los pacientes que la necesitan para que los médicos sepan que acciones seguir. "Lo peor es que no nos informan, nadie te dice nada. No es justo que estemos en esta situación", señaló.
Por dichas razones, Estela Cotrina pide a las autoridad de salud en general y del hospital Grau para que agilicen los trámites y esclarezcan la situación, pues la vida de distintos pacientes depende de estos dos requerimientos.
