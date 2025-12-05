Hospital Grau: pacientes con insuficiencia pancreática piden apoyo para conseguir medicamentos y reactivos para exámenes

Reactivos son vitales para seguir tratamiento

Sobre los reactivos, el hospital Grau los solicitó el pasado 15 de julio y a la fecha de hoy, 5 de diciembre siguen sin haber. El médico le dio otra cita para el 15 de diciembre y todavía no cuenta estas sustancias químicas que sirve para observar el estado del páncreas y si está formándose un cáncer o no.

Estos exámenes de laboratorio no podrán realizarse si no les dan esos reactivos y tampoco podrán continuar su tratamiento, ya que son muchos los pacientes que la necesitan para que los médicos sepan que acciones seguir. "Lo peor es que no nos informan, nadie te dice nada. No es justo que estemos en esta situación", señaló.

Por dichas razones, Estela Cotrina pide a las autoridad de salud en general y del hospital Grau para que agilicen los trámites y esclarezcan la situación, pues la vida de distintos pacientes depende de estos dos requerimientos.