Hospital Guillermo Almenara: adulto mayor con cáncer denuncia que no puede acceder a tomografías por falla en equipo médico

¿Por qué son tan importantes estos exámenes para Francisco?

Francisco Cayetano padece, desde hace ocho años, de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, parte fundamental del sistema inmunológico del cuerpo.

“La doctora me controla todos los años la enfermedad con tomografías y análisis de sangre. He ido a sacarme la tomografía y la máquina está malograda. No solo yo, muchos pacientes”, afirmó Francisco.

Estos exámenes son esenciales para Cayetano, ya que el oncólogo los utiliza cada cierto tiempo para evaluar el avance del cáncer.

Cayetano espera que las autoridades del Hospital Guillermo Almenara puedan reparar cuanto antes el tomógrafo, de modo que todos los pacientes puedan continuar con sus exámenes pendientes.